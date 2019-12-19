Началась встреча Лукашенко и Путина

В Санкт-Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В начале встречи Путин вновь напомнил Лукашенко о том, сколько всего стороны не реализовали в свое время в рамках документов о создании СГ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в начале встречи напомнил о недавнем юбилее подписания договора о создании Союзного государства и напомнил о том, сколько не было сделано в рамках документа. Он предложил продолжить дискуссию.

Лукашенко отметил, в свою очередь, что стороны за время сотрудничества многого достигли, создав единое оборонное пространство и единое пространство для работы спецслужб. Он также отметил, что у сторон уже есть единая таможня и граница на западе, единая группировка вооруженных сил.

«С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы. Но Вы правильно сказали, есть над чем работать», - отметил Лукашенко.

отправился с рабочим визитом в Россию. Предполагается, что 20 или 21 декабря Беларусь будет снова обсуждать с РФ интеграционные вопросы. Напомним, что Александр Лукашенко наканунес рабочим визитом в Россию. Предполагается, что 20 или 21 декабря Беларусь будет снова обсуждать с РФ интеграционные вопросы.

ответил четко: дешевые энергоносители и прочие атрибуты крепкой дружбы нашей стране просто так не достанутся. Дотировать в Беларусь Россия, возможно, согласится в том случае, если будут созданы общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные органы, а также общий антимонопольный орган, заявил Путин. Таким образом, интеграция, о которой населению ничего не рассказывают уже несколько месяцев, может носить весьма неоднозначный характер . Накануне во время большой пресс-конференции Путина прозвучал вопрос о том, какой будет интеграция Бпларуси и РФ, на который российский президнетчетко: дешевые энергоносители и прочие атрибуты крепкой дружбы нашей стране просто так не достанутся. Дотировать в Беларусь Россия, возможно, согласится в том случае, если будут созданы общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные органы, а также общий антимонопольный орган, заявил Путин. Таким образом, интеграция, о которой населению ничего не рассказывают уже несколько месяцев, может носить

запланированы новые акции протеста против интеграции. На 20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путинапротеста против интеграции.

Фото: пресс-служба президента РФ