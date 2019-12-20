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Очередная акция против интеграции с РФ прошла в Минске

20.12.2019 19:06 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Акция протеста прошла в Минске 20 декабря вечером. К концу протеста численность участников выросло до 1600 человек.

Как сообщает Еврорадио, оппозиционный лидер Павел Северинец, которого накануне власти предупредили о незаконности акций, предложил протестующим отойти подальше от главной елки, чтобы не мешать детям и гуляющим гражданам.

«Мы против переговоров Лукашенко и Путина. Они ведутся за спиной белорусского народа!» — заявил Павел Северинец. Он сказал работникам милиции, которые просили людей разойтись, что народ имеет право на такие собрания по Конституции.

Шествие направилось на площадь Независимости. Люди несут бело-красно белые флаги, флаги с гербами белорусских городов.

Участники акции прошли через улицу Володарского, Немигу, Зыбицкую и вернулись на Октябрьскую площадь. Автомобили сигналят участникам акции, которые скандируют "Жыве Беларусь" и "Далучайся!"

Перед возвращением на площадь организатор акции Павел Северинец призвал всех, у кого есть плакаты, пойти переди колонны, чтобы было видно, что требуют люди. Он также призвал людей не бояться, а смело выступать за независимость своей страны.

По окончанию Павел Северинец призвал всех прийти на площадь в субботу, 21 декабря в 14:00. Акция закончилась исполнением гимна "Магутны божа", и участики встали в живую цепь ("Ланцуг незалежнасцi").

Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска прошли две 5-часовые акции протеста против интеграции с РФ. На 20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина оппозиция запланировала новые акции.

Участники протестов (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».

20 декабря в Санкт-Петербурге снова прошла встреча президентов Беларуси и РФ. Путин вновь напомнил Лукашенко о том, сколько всего стороны не реализовали в свое время в рамках документов о создании СГ. Оппозиция полагает, что торгуют независимостью страны, а подписание интеграционных документов  грозит суверенитету Беларуси.

18 декабря около своего дома был задержан Павел Северинец. После суда, который присудил ему 15 суток ареста, Северинца отпустили.

Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента называют провокацией.

Фото Екатерины Мелешко

 
Теги: Минск
 
 
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Акция протеста прошла в Минске 20 декабря вечером. К концу протеста численность участников выросло до 1600 человек.
 
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