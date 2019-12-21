Лукашенко обновил состав Совбеза

В обновленный состав Совета безопасности Беларуси вошли Игорь Сергеенко и Юрий Караев.

Информация содержится в указе, подписанном Александром Лукашенко и опубликованном на Национальном правовом портале 21 декабря.

В составе совета: глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Из Совета безопасности исключены:

Бывший глава генерального штаба ВС Олег Белоконев, который стал депутатом парламента.

Экс-спикер Совета Республики Михаил Мясникович.

Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др. Госсекретарь Совбеза — Станислав Зась.