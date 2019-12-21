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Лукашенко обновил состав Совбеза

21.12.2019 22:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В обновленный состав Совета безопасности Беларуси вошли Игорь Сергеенко и Юрий Караев.

Информация содержится в указе, подписанном Александром Лукашенко и опубликованном на Национальном правовом портале 21 декабря.

В составе совета: глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Из Совета безопасности исключены:

Бывший глава генерального штаба ВС Олег Белоконев, который стал депутатом парламента.

Экс-спикер Совета Республики Михаил Мясникович.

Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др. Госсекретарь Совбеза — Станислав Зась.

 
 
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В обновленный состав Совета безопасности Беларуси вошли Игорь Сергеенко и Юрий Караев.
 
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