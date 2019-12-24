Состоялась встреча представителей брестских интернет-проектов с главой города

Источник материала: Виртуальный Брест

24 декабря 2019 года в преддверии Рождества в Брестском городском исполнительном комитете состоялась встреча представителей брестских интернет-проектов с Александром Степановичем Рогачуком. На мероприятие были приглашены не только популярные в городе новостные издания, но и блогеры, ведущие ютюб-каналов и просто медиа-персоны.





По итогам каждому была подарена энциклопедия 1000-летия города - уникальное подарочное издание было выпущено тиражом в 2000 экземпляров.





Кроме обычного в подобной обстановке общения председатель Брестского горисполкома в целом обрисовал ситуацию по городу, коснулся некоторых "больных" тем, ответил на заданные вопросы.





К примеру, журналисты узнали, почему в этом году не стали реконструировать трассу от Радужной до Каменецкого кольца, насколько реально построить в Бресте новый стадион и в какие сроки, есть ли шансы, что на ул. Солнечной появится новый гипермаркет в комплексе с торговыми рядами, где в Бресте на днях продали участок за 4 миллиона рублей и каковы перспективы застройки ул. Московской на участках от Пионерской до Кобринского моста и с другой стороны - в сторону Востока. И когда уже наконец-то откроется многострадальная гостиница на ул. Советской напротив Дидас-Персия (спойлер - процесс сдвинулся с мёртвой точки, все вопросы решены). И почему никак не получается вернуть в Брест самолёт на Гаврилова и будет ли восстановлен Суворовский мост.





Однако, встреча не носила характер пресс-конференции, это было скорее попутно, удовлетворялось любопытство присутствующих. Мэр города отметил, что руководство горисполкома всегда открыто для любых, самых острых вопросов и готово отвечать на них, аргументируя свою позицию. К сожалению, любое решение всегда будет иметь как своих сторонников, так и противников, и если руководствоваться принципом "угодить всем", ничего не получится сделать. Поэтому нужно в той или иной ситуации принимать решение, основываясь на принципе максимальной пользы для города и общества. И точку зрения власти чиновники готовы доносить до народа, в том числе посредством интернет-ресурсов.





Кроме прочего, Александр Степанович рассказал, что всегда знакомится с информацией на сайтах, иногда читает комментарии, насколько это позволяет время, и общается, правда очень редко, в Одноклассниках. На другие сети просто нет времени, да и необходимости.





При желании любой пользователь любой сети может получить информацию либо на сайте Горисполкома, либо в официальных соцсетях администрации города.





К слову, это уже вторая встреча, первая состоялась в декабре 2018 года. Судя по всему, это становится традицией, что хорошо и интересно.



















