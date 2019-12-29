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Крутой рассказал о трех несогласованных вопросах и назвал дату отмены роуминга

30.12.2019 12:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вопросы по газу, нефти и налоговом законе остаются не решенными между Беларусью и Россией. Остальные дорожные карты согласован, роуминг отменят 1 сентября 2020 года.

Об этом завил премьер-министр Дмитрий Крутой в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1». По словам Крутого, после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге остались три нерешенных вопроса.

Но до конца года возможен «какой-то контакт» на уровне лидеров стран, и будут определены развязки по нерешенным темам. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что в рамках интеграции разговоров об отказе от белорусского рубля и переходе на другую валюту не ведется.

Что касается роуминга между Беларусью и РФ, то мобильные операторы «наконец-то договорились»: с 1 сентября роуминг будет отменен. Это не значит, что плата за звонки будет одинаковой в обеих странах, но отличия будут символическими.

Как сказал Крутой, «тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими».

Напомним, Александр Лукашенко и Владимир Путин стречались запоследний месяц два раза: 7-8 и 20-21 декабря в Санкт-Петербурге. Стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы в вопросах нефти, газа и налоговой сфере.

Перед этим российский президент на пресс-конференции заявил, что, хоть «русский и белорусский народы - «почти одно и то же», спонсировать всю экономику Беларуси было бы «странновато», по крайней мере, до углубления интеграции.

Тем временем, в Минске в дни переговоров президентов 7-8 декабря прошли две 5-часовые акции протеста против интеграции с РФ. 20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина  прошли новые акции.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы по газу, нефти и налоговом законе остаются не решенными между Беларусью и Россией. Остальные дорожные карты согласован, роуминг отменят 1 сентября 2020 года.
 
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