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В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

28.12.2019 21:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря состоялось совместное заседание Брестского городского Совета депутатов и Брестского городского исполнительного комитета. На нем были подведены итоги 2019 года и принят бюджет города на 2020 год.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Репортаж ТРК «Брест»:

В работе совместного заседания приняли участие помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководители предприятий и организаций, войсковых частей и силовых структур, представители общественных организаций, ветераны и почетные граждане города Бреста.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го
В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го
В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Вел заседание председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.

С докладом о выполнении прогнозных показателей на 2019 год выступил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

В докладе был дан анализ положения на предприятиях города, место Бреста в рейтинге городов Беларуси.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Были отмечены как положительные, так и отрицательные тенденции в развитии города.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

В завершение доклада глава города поставил задачу по выполнению прогнозных показателей на 2020 год.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

С докладом о бюджете города на 2020 год выступил начальник финансового управления Брестского горисполкома Анатолий Млынец.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Он проинформировал собравшихся о структуре расходов и доходов бюджета города, о предварительном обсуждении бюджета на заседаниях комиссий городского Совета депутатов.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Была отмечена социальная направленность городского бюджета.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го
В ходе обсуждения доклада помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич в своем выступлении поставил задачи по повышению уровня заработной платы, увеличению неналоговых поступлений в бюджет, более эффективному использованию собственности и конкретной работы с неэффективными предприятиями.

После принятия депутатами городского Совета бюджета состоялось символическое запечатывание «капсулы времени» для брестчан 2040-го года. В ней содержится послание, подписанное участниками хозяйственного актива.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Храниться капсула будет в Музее Бреста.

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Перед местом проведения заседания его участникам была продемонстрирована новая техника, купленная для «Коммунальника». Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, машина предназначена для выполнения задач не только в летнее, но и в зимнее время. Последнее особенно важно для обслуживания Западного обхода в холодное время года.

 
Теги: Брест
 
 
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  27 декабря состоялось совместное заседание Брестского городского Совета депутатов и Брестского городского исполнительного комитета. На нем были подведены...
 
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