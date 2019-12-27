В Бресте подвели итоги года и отправили «капсулу времени» для брестчан 2040-го

Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря состоялось совместное заседание Брестского городского Совета депутатов и Брестского городского исполнительного комитета. На нем были подведены итоги 2019 года и принят бюджет города на 2020 год.





Репортаж ТРК «Брест»:

В работе совместного заседания приняли участие помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководители предприятий и организаций, войсковых частей и силовых структур, представители общественных организаций, ветераны и почетные граждане города Бреста.









Вел заседание председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.

С докладом о выполнении прогнозных показателей на 2019 год выступил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук .









В докладе был дан анализ положения на предприятиях города, место Бреста в рейтинге городов Беларуси.





Были отмечены как положительные, так и отрицательные тенденции в развитии города.





В завершение доклада глава города поставил задачу по выполнению прогнозных показателей на 2020 год.





С докладом о бюджете города на 2020 год выступил начальник финансового управления Брестского горисполкома Анатолий Млынец.





Он проинформировал собравшихся о структуре расходов и доходов бюджета города, о предварительном обсуждении бюджета на заседаниях комиссий городского Совета депутатов.





Была отмечена социальная направленность городского бюджета.



В ходе обсуждения доклада помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич в своем выступлении поставил задачи по повышению уровня заработной платы, увеличению неналоговых поступлений в бюджет, более эффективному использованию собственности и конкретной работы с неэффективными предприятиями.

После принятия депутатами городского Совета бюджета состоялось символическое запечатывание «капсулы времени» для брестчан 2040-го года. В ней содержится послание, подписанное участниками хозяйственного актива.





Храниться капсула будет в Музее Бреста.









Перед местом проведения заседания его участникам была продемонстрирована новая техника, купленная для «Коммунальника». Как сообщил руководитель предприятия Юрий Климахович, машина предназначена для выполнения задач не только в летнее, но и в зимнее время. Последнее особенно важно для обслуживания Западного обхода в холодное время года.