ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко встретится с Госсекретарем США

30.12.2019 19:14 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск с рабочим визитом 4 января. Сообщается, что высокопоставленный американский чиновник встретится с белорусским президентом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, сейчас ведется подготовка к визиту Помпео.

«Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — заявил дипломат.

По словам представителя МИД Беларуси, глава Госдепа США встретится с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Кроме того, в программе его визита запланированы и другие мероприятия. Во время встречи планируется обсуждение вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.

Отметим, что в ноябре Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата: в Госдепе отметили, что власти Беларуси проигнорировали основные демократические свободы и не смогли гарантировать целостность избирательного процесса.

Напомним, что месяцем ранее первые за восемь лет в Хельсинкской комиссии Конгресса США состоялись слушания о российском влиянии в Беларуси. По мнению присутствующих, Россия не воспринимает своих соседей, как отдельные государства, а ее влияние через медиа на население может привести к утрате суверенитета, так как для белорусов границы между ними и русскими стираются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск с рабочим визитом 4 января. Сообщается, что высокопоставленный американский чиновник встретится с...
 
Новости дня
Новости политики
 
Крутой рассказал о трех несогласованных вопросах и назвал дату отмены роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика