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Лукашенко встретится с Госсекретарем США
30.12.2019 19:14 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск с рабочим визитом 4 января. Сообщается, что высокопоставленный американский чиновник встретится с белорусским президентом.
Как
«Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — заявил дипломат.
По словам представителя МИД Беларуси, глава Госдепа США встретится с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Кроме того, в программе его визита запланированы и другие мероприятия. Во время встречи планируется обсуждение вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.
Отметим, что в ноябре Госдепартамент Соединенных Штатов
Напомним, что месяцем ранее первые за восемь лет в Хельсинкской комиссии Конгресса США
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Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск с рабочим визитом 4 января. Сообщается, что высокопоставленный американский чиновник встретится с...
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