Лукашенко встретится с Госсекретарем США

Государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Минск с рабочим визитом 4 января. Сообщается, что высокопоставленный американский чиновник встретится с белорусским президентом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, сейчас ведется подготовка к визиту Помпео.

«Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года», — заявил дипломат.

По словам представителя МИД Беларуси, глава Госдепа США встретится с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Кроме того, в программе его визита запланированы и другие мероприятия. Во время встречи планируется обсуждение вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности.

Отметим, что в ноябре Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата: в Госдепе отметили, что власти Беларуси проигнорировали основные демократические свободы и не смогли гарантировать целостность избирательного процесса.