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Госсекретарь Совбеза ОДКБ Станислав Зась освобожден от должности
03.01.2020 20:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об освобождении от должности Станислава Зася сообщает
Отмечается, что генерал-лейтенант освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу, согласно указу президента №1.
Напомним, Станислав Зась 1 января заступил на должность генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Он был
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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Об освобождении от должности Станислава Зася сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
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