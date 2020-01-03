Госсекретарь Совбеза ОДКБ Станислав Зась освобожден от должности

Об освобождении от должности Станислава Зася сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что генерал-лейтенант освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу, согласно указу президента №1.

Напомним, Станислав Зась 1 января заступил на должность генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Он был назначен на этот пост 21 декабря.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.