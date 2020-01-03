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Лукашенко назначил нового министра экономики
04.01.2020 12:16 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министром экономики указом президента назначен Александр Червяков, работавший до этого первым заместителем министра экономики.
Напомним, должность министра экономики оставалась вакантной после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.
По словам главы администрации президента Игоря Сергеенко, на пост министра экономики было несколько претендентов, и наиболее достойной кандидатурой «во всех отношениях» стал Александр Червяков.
«Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный», - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Министром экономики указом президента назначен Александр Червяков, работавший до этого первым заместителем министра экономики.
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