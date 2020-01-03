Лукашенко назначил нового министра экономики

Министром экономики указом президента назначен Александр Червяков, работавший до этого первым заместителем министра экономики.

Напомним, должность министра экономики оставалась вакантной после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

По словам главы администрации президента Игоря Сергеенко, на пост министра экономики было несколько претендентов, и наиболее достойной кандидатурой «во всех отношениях» стал Александр Червяков.

«Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный», - подчеркнул Александр Лукашенко.