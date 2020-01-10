Сегодня судили 18 участников акций против интеграции с РФ

Очередные суды над участниками акций против углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 10 января. На суде журналистка БДГ Ольга Быковская не признала вину, заявила о своих конституционных правах на участие в мирных акциях и об аморальности судей.

Суд над Быковской прошел в Советском районе Минска. Ее признали виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушении проведения массовых мероприятий) и присудили штраф в размере 25 базовых величин.

По этой же статье сегодня в Минске судили председателя движения «Рух "За свабоду» Юрия Губаревича, зампредседателя КХП-БНФ Юрия Беленького, известную активистку Нину Брагинскую и многих других. Сегодня также продолжился суд над политиком Владимиром Некляевым. С полным списком судов можно ознакомиться на сайте правозащитного центра «Вясна».

«Другі ўжо суд за незалежнасць. На гэты раз 25 бв (675 рублёў). Не прызнала віну, заявіла пра канстытуцыйныя правы ўдзельнічаць у сходах і амаральнасць суддзяў, якія судзяць удзельнікаў акцыяў у абарону суверэнітэту.

З цікавага

- сведка-міліцыянт наблытаў усё, сведчыў пра мужчыну)

- сведка-міліцыянт назваў мяне Гушчай, бо не памятаў прозвішча, суддзе давялося перад ім чытаць ягоныя ж паказанні.

- агулам стараліся не хлусіць. У мяне, па іх словах не было сцяга, і я не выкрыквала лозунгі. Таму блыталіся ў паказаннях, як жа яны здагадаліся, што я была ўдзельніцай.

- суддзе было абсалютна ўсё роўна, што пратакол пусты, і копія неадпаведная арыгіналу.

Дзякуй усім сябрам, якія падтрымалі ў судзе. Асобны дзякуй амбасадару Аўстрыі Aloisia B Minsk », - рассказала Быковская на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Быковскую уже вызывали в Ленинский РУВД Минска за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России 7 декабря .

15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест. Журналистка отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.

В разговоре с ними она не отрицала своего участия в акции и подчеркнула, что, согласно Конституции, имеет право на мирный протест.