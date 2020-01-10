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Сегодня судили 18 участников акций против интеграции с РФ
10.01.2020 23:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Очередные суды над участниками акций против углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 10 января. На суде журналистка БДГ Ольга Быковская не признала вину, заявила о своих конституционных правах на участие в мирных акциях и об аморальности судей.
Суд над Быковской прошел в Советском районе Минска. Ее признали виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушении проведения массовых мероприятий) и присудили штраф в размере 25 базовых величин.
По этой же статье сегодня в Минске судили председателя движения «Рух "За свабоду» Юрия Губаревича, зампредседателя КХП-БНФ Юрия Беленького, известную активистку Нину Брагинскую и многих других. Сегодня также продолжился суд над политиком Владимиром Некляевым. С полным списком судов можно ознакомиться
«Другі ўжо суд за незалежнасць. На гэты раз 25 бв (675 рублёў). Не прызнала віну, заявіла пра канстытуцыйныя правы ўдзельнічаць у сходах і амаральнасць суддзяў, якія судзяць удзельнікаў акцыяў у абарону суверэнітэту.
З цікавага
- сведка-міліцыянт наблытаў усё, сведчыў пра мужчыну)
Дзякуй усім сябрам, якія падтрымалі ў судзе. Асобны дзякуй амбасадару Аўстрыі
Напомним, Быковскую уже
15 декабря в РУВД на нее был составлен протокол по статье о нарушении проведения массовых мероприятий (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест. Журналистка отмечает, что милиционеры показали ей ее фото крупным планом.
В разговоре с ними она не отрицала своего участия в акции и подчеркнула, что, согласно Конституции, имеет право на мирный протест.
Ольгу Быковскую
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Очередные суды над участниками акций против углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 10 января. На суде журналистка БДГ Ольга Быковская не признала вину,...
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