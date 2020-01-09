В ООО «АйПауэр» отчитались о проведении открытого приема граждан. Есть даже видео

Источник материала: Виртуальный Брест

09.01.2020 состоялся открытый прием граждан администрацией ООО «АйПауэр». Прием граждан осуществлялся по юридическому адресу предприятия, указанному в его Уставе и используемому для приема почтовых отправлений.





Прием граждан вели:

Бутов Дмитрий, операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP Юнкевич Александр, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP Орехов Юрий, ответственный по работе с обращениями граждан ООО «АйПауэр»

В ходе индивидуального приема граждан были заданы следующие вопросы (ответы даны в расширенном варианте):

1. Завод практически построен, остались мероприятия по его введению. Существует ли определенный четкий алгоритм, согласно которому завод будет введен в эксплуатацию?

Отвечает Бутов Дмитрий, операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP:

- Да, конечно, алгоритм существует, и мы идем в соответствии с этим алгоритмом:

1. 30 декабря было опубликовано уведомление о проведении общественной экологической экспертизы.

2. В срок до 15 января 2020 г. ООО «АйПауэр» принимает заявления от инициаторов о намерениях провести общественную экологическую экспертизу. Далее после истечения срока на подачу заявлений в течение 5-ти рабочих дней инициаторам будет сообщено о дате, времени и месте передачи проектной документации инициаторам на основе акта-приема передачи такой документации.

3. В течение 30 дней после получения инициаторами проектной документации (т.е. с момента подписания акта-приема передачи) будет проведена общественная экологическая экспертиза (примечание: при наличии поданных в установленном порядке заявлений), в ходе которой от общественности, инициаторов, будет получено заключение.

4. Подача документов на государственную экологическую экспертизу: после проведения общественной экологической экспертизы будет проведен анализ замечаний и предложений, содержащихся в заключении общественной экологической экспертизы. В случае их обоснованности, на основе данных замечаний, могут быть внесены изменений и дополнений в проектную документацию. Далее проектная документация в установленном порядке будет направлена на государственную экологическую экспертизу

5. Далее, после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы будет реализован комплекс мероприятий по вводу завода в эксплуатацию в соответствие с действующим законодательством.

2. Ввод в эксплуатацию данного производства уже невозможен без реализации общественной экспертизы?

Отвечает Бутов Дмитрий, операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP:

Решение о предоставлении “дополнительной” возможности проведения общественной экологической экспертизы основано на высказанном мнении Главы Государства на пресс-конференции 06.09.2019 при посещении г.Бреста в честь 1000-летия города о том, что проект аккумуляторного завода требует “народной экспертизы”. Данное высказывания Президента Республики Беларусь является фактически его поручением и подлежит обязательному исполнению.

В отношении планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр» (производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на возводимом заводе в СЭЗ «Брест») в установленном порядке уже была проведена оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, включая процедуру общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в ходе которой общественности была предоставлена возможность инициирования общественной экологической экспертизы (протокол проведения общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду от 09.01.2017).

В этой связи ООО «АйПауэр» обратилось за разъяснением порядка и возможности проведения общественной экологической экспертизы по объекту с уже проведенной процедурой ОВОС в Администрацию Президента Республики Беларусь. В рамках ответа на данное обращение Совет Министров Республики Беларусь (от 22.10.2019 № 02/105-971/11747р) поручил Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь разъяснить ООО «АйПауэр» вопросы проведения общественной экологической экспертизы проектной документации на строительство аккумуляторного завода в Брестском районе. После получения всех разъяснений и консультаций по вопросу проведения общественной экологической экспертизы для объектов с уже проведенной процедурой ОВОС, Заказчиком общественной экологической экспертизы (ООО «АйПауэр») было размещено соответствующее уведомление о ее проведении.

3. На сколько мне известно проект прошел экспертизу и по нему вопросов нет. Есть ли вопросы по расхождению фактических и запроектированных выбросов?

Отвечает Бутов Дмитрий, операционный директор Группы компаний 1AK-GROUP:

При существующих источников выбросов, имелась возможность у предприятия предусмотреть в проекте объем выбросов свинца и его соединений в объеме до 124 кг в год, при котором будет соблюдаться установленный законодательством норматив качества воздуха в отношение содержания в нем свинца и его соединений на границе санитарно-защитной зоны.

В нашем конкретном случае запроектировано около 3 кг в год, но по факту получилось незначительное превышение (примечание: превышение составило из расчета 0,12 кг в год).

В этой связи (и это естественный в таких случаях стандартный процесс) в проектную документацию были внесены изменения. Измененный проект в комплексе и будет представлен на общественную экологическую экспертизу и на государственную экологическую экспертизу.

Несмотря на неоднократные приглашения сотрудниками ООО «АйПауэр» часть граждан от индивидуального приема и/или подачи коллективного обращения отказалась. Заявлений о намерении проведения общественной экологической экспертизы во время приема от граждан не поступило. По требованию граждан была предоставлена возможность сделать запись в книге жалоб и предложений ООО «АйПауэр».

Как это было, смотрите в видео-ролике:

Напоминаем, что 30 декабря 2019 года ООО «АйПауэр» опубликовало уведомление о проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт».

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, г.Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608. Заявление можно подать в срок до 15 января 2020 г.

Общественная экологическая экспертиза проводится на условиях всестороннего содействия заказчика (ООО «АйПауэр») деятельности заявителей (инициаторов). Поэтому, для ответов на вопросы, возникающих по процедуре подачи заявления, а также проведению самой общественной экологической экспертизы проектной документации по объекту строительства: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр», обращайтесь на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая доступна:

- по электронному адресу info@1ak-group.com ,

- в виде чата на сайте 1ak-group.com ,

- по номеру телефона +375 44 500 55 20.