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Украинский Боинг сбили иранские военные по ошибке
11.01.2020 12:38 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Украинский Боинг был сбит по ошибке иранских военных, которые приняли его за вражескую цель. Президент Ирана Хасан Роухани соболезнует родным жертв и обещает компенсацию за сбитый самолет.
Об этом
В Генштабе признали, что самолет украинской авиакомпании МАУ, сбитый 8 января над Тегераном – результат человеческой ошибки. Все произошло из-за того, что он лете близко к важному военному объекту и был принят за вражескую цель.
Данный факт признал президент Ирана Хасан Роухани, он выразил соболезнования родным и близким погибших и приказал выплатить компенсации за сбитый самолет. Сейчас ведется расследование для выяснения причин катастрофы.
Роухани пообещал наказать виновных и устранить недостатки иранской системы ПВО, которые привели к «великой трагедии». По его словам, Иран «глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке».
Президент Украины Владимир Зеленский отметил на своей странице в соцсети, что сегодняшнее утро не было добрым, но оно «принесло правду». Он заявил, что хоть Иран и признал ошибку, Киев ожидает от Тегерана признания готовности «к полному и открытому расследованию», «привлечения виновных к ответственности, возврата тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам».
Зеленский надеется, что расследование будет проходить без «искусственных задержек». По словам президента, в Иране сейчас работают 45 украинских экспертов. Они должны получить «полный доступ и взаимодействие для восстановления справедливости».
Напомним, ночью 8 января возле Тегерана
В МИД Украины
Создана и отправлена в Иран специальная группа для расследования катастрофы. При этом на сайте посольства Украины в Иране
9 января
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Украинский Боинг был сбит по ошибке иранских военных, которые приняли его за вражескую цель. Президент Ирана Хасан Роухани соболезнует родным жертв и обещает...
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