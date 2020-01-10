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Украинский Боинг сбили иранские военные по ошибке

11.01.2020 12:38 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Украинский Боинг был сбит по ошибке иранских военных, которые приняли его за вражескую цель. Президент Ирана Хасан Роухани соболезнует родным жертв и обещает компенсацию за сбитый самолет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Ирана.

В Генштабе признали, что самолет украинской авиакомпании МАУ, сбитый 8 января над Тегераном – результат человеческой ошибки. Все произошло из-за того, что он лете близко к важному военному объекту и был принят за вражескую цель.

Данный факт признал президент Ирана Хасан Роухани, он выразил соболезнования родным и близким погибших и приказал выплатить компенсации за сбитый самолет. Сейчас ведется расследование для выяснения причин катастрофы.

Роухани пообещал наказать виновных и устранить недостатки иранской системы ПВО, которые привели к «великой трагедии». По его словам, Иран «глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил на своей странице в соцсети, что сегодняшнее утро не было добрым, но оно «принесло правду». Он заявил, что хоть Иран и признал ошибку, Киев ожидает от Тегерана признания готовности «к полному и открытому расследованию», «привлечения виновных к ответственности, возврата тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам».

Зеленский надеется, что расследование будет проходить без «искусственных задержек». По словам президента, в Иране сейчас работают 45 украинских экспертов. Они должны получить «полный доступ и взаимодействие для восстановления справедливости».

Напомним, ночью 8 января возле Тегерана разбился самолет Boeing 737 Украинских авиалиний, направляющийся в Киев. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В МИД Украины сообщили, что в в результате трагедии погибли граждане семи стран. Днем 9 января в Украине объявлен траур по погибшим, приспущены национальные флаги.

Создана и отправлена в Иран специальная группа для расследования катастрофы. При этом на сайте посольства Украины в Иране размещена информация о том, что все прежние версии причин катастрофы - неофициальны. Ранее же сообщалось, что основная версия трагедии - технические неполадки (загорелся двигатель).

9 января был опубликован отчет о катастрофе, проведенных на основании исследования данных бортовых самописцев. Благорадя им стало известно, что двигатель Боинга загорелся еще в воздухе.

 
 
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Украинский Боинг был сбит по ошибке иранских военных, которые приняли его за вражескую цель. Президент Ирана Хасан Роухани соболезнует родным жертв и обещает...
 
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