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ЕБРР назначил нового представителя в Беларуси

13.01.2020 13:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

Отмечается, что Петров будет отвечать за деятельность Банка и реализацию стратегии в Беларуси. Она заменит на этом посту Александра Пивоварского, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года и далее продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

«Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями», – сказала г-жа Петров, комментируя свое назначение.

Г-жа Петров – гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности Банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка.

 
 
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Главой представительства ЕБРР в Беларуси назначена Марина Петров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.
 
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