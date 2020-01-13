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Лукашенко обещает перемены, но не революционными методами

14.01.2020 13:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Александра Лукашенко 14 января проходит совещание с руководством Совета министров. Пресс-служба президента сообщает, что на совещании планируется рассмотреть некоторые предложения Правительства, выработанные с участием местных органов власти, правоохранительных структур и других ведомств. 

По информации пресс-службы Лукашенко, президент пообещал, что в Беларуси останутся неизменными принципы государственной экономической политики, «как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены».

По словам президента, перемены хоть и нужны, но Беларусь в этом вопросе пойдет своим путем.

«Принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными. Как бы кто ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены. Перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены - народ определится. Мы будем целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными», - заявил Александр Лукашенко. 

Он также сообщил, что для государства всегда на первом месте должны быть люди и их интересы. Также на совещании были подняты не новые для Беларуси вопросы эффективности деятельности предприятий (государство намерено заняться недобросовестными посредниками и исключить их из деятельности предприятий), а также вопрос импортозамещения, который уже был одним из важнейших в Беларуси несколько лет назад.

Также Лукашенко поднял тему стоимости строящегося в стране жилья. Президент отметил, что правительству следует решить вопрос оптимизации ценообразования.

«Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы», - отметил он, обратив внимание, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

На совещании была поднята тема обращения с отходами товаров и упаковки.

«Развитые страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора» - обратил внимание Лукашенко.

Еще один вопрос касался профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства. 

На совещании также  «кратко обсуждены итоги работы белорусской экономики в прошлом году, текущая ситуация, вопросы сырьевого обеспечения предприятий», сообщает пресс-служба.

Между тем, сегодня стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. Отметим, что стороны так и не решили нефтяной вопрос в рамках обсуждающейся углубленной интеграции.

 
 
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У Александра Лукашенко 14 января проходит совещание с руководством Совета министров.
 
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