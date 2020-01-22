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Белорусам могут запретить въезд в США
22.01.2020 11:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кроме Беларуси, ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.
Об этом
Сообщается о намерении администрации Дональда Трампа внести в «черный список» Мьянму, Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан, Танзанию и Беларусь. В перечень могут внести изменения.
Отмечается, что меры означают не полный запрет, а иммиграционные ограничения при въезде в США. В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп
Официальное объявление «черного списка» запланировано на 27 января.
Тем временем в МИД Беларуси заявили, что официального уведомления американской стороны по поводу данных ограничений не получали,
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Кроме Беларуси ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.
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