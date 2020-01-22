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Белорусам могут запретить въезд в США

22.01.2020 11:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кроме Беларуси, ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сообщается о намерении администрации Дональда Трампа внести в «черный список» Мьянму, Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан, Танзанию и Беларусь. В перечень могут внести изменения.

Отмечается, что меры означают не полный запрет, а иммиграционные ограничения при въезде в США. В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп подтвердил, что список стран с ограничениями планируется пополнить, но страны не перечислил.

Официальное объявление «черного списка» запланировано на 27 января.

Тем временем в МИД Беларуси заявили, что официального уведомления американской стороны по поводу данных ограничений не получали, передает TUT.BY. Комментировать сообщения СМИ там отказались.

 
 
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Кроме Беларуси ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.
 
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