Белорусам могут запретить въезд в США

Кроме Беларуси, ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сообщается о намерении администрации Дональда Трампа внести в «черный список» Мьянму, Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан, Танзанию и Беларусь. В перечень могут внести изменения.

Отмечается, что меры означают не полный запрет, а иммиграционные ограничения при въезде в США. В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп подтвердил , что список стран с ограничениями планируется пополнить, но страны не перечислил.

Официальное объявление «черного списка» запланировано на 27 января.