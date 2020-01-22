Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Лукашенко превзошел по популярности Нурсултана Назарбаева и всех остальных политиков и стал самым популярным зарубежным политиком среди россиян.

Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишут « Известия ».

«Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей "белорусскими креветками", – отметил Федоров.

По его мнению, российские граждане так уважают белорусского президента из-за его позиции по отношению к их стране.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех "но" воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», – пояснил гендиректор центра.

Граждане РФ считают Лукашенко рачительным хозяином, который успешно обеспечивает порядок и стабильность в стане, решает задачи во всех отраслях экономики.

Россияне называют его образцом для подражания, считают, что в Беларуси все контролируется более жестко, чем в России, где как раз не хватает жесткости.

«Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает», - сказал Федоров.