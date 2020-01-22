Белорусам могут запретить въезд в США. Что говорят в МИДе?

Кроме Беларуси, ограничение на въезд в Америку может коснуться граждан еще пяти стран.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Сообщается о намерении администрации Дональда Трампа внести в «черный список» Мьянму, Кыргызстан, Нигерию, Эритрею, Судан, Танзанию и Беларусь. В перечень могут внести изменения.

Отмечается, что меры означают не полный запрет, а иммиграционные ограничения при въезде в США. В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп подтвердил , что список стран с ограничениями планируется пополнить, но страны не перечислил.

Официально объявить состав «черного списка» американские власти планируют 27 января.

Тем временем в МИД Беларуси заявили, что официального уведомления американской стороны по поводу данных ограничений пока не получали, передает TUT.BY. Комментировать сообщения СМИ там отказались.

Напомним, США летом минувшего года продлили действие санкций против 10 граждан Беларуси. Трамп высказался, что считает их действия угрозой безопасности его стране.

Отметим, что информация о возможных ограничениях на въезд в США появилась на фоне улучшения отношений между этой страной и Беларусью.

В январе 2019 года стало известно , что Беларусь планирует снять ограничения на количество американских дипломатов. Это подтвердили и в Министерстве иностранных дел Беларуси: на официальном сайте ведомства появил ась информация, что МИД и Госдепартамент США вели телефонные переговоры по вопросам улучшения отношений между странами. 21 января белорусский посол в России Владимир Семашко подтвердил информацию о том, что США и Беларусь собираются восстановить численность дипломатов.