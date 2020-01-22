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Госсекретарь США приедет в Минск 1 февраля
22.01.2020 14:46 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Информацию о визите государственного секретаря США Майкла Помпео подтвердили в МИД Беларуси.
Ранее
Планировались переговоры с Александром Лукашенко на высшем уровне, в том числе – с Владимиром Макеем. 6 января состоялся телефонный разговор Макея и Пампео, в котором представитель США объяснил причину переноса своего визита.
Глава МИД, в свою очередь, заверил, что Беларусь готова принять Помпео в даты, удобные всем участникам переговоров.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, при этом Макей осудил любые действия, нарушающие предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.
Он также высказал мнение белорусской стороны в данном вопросе о том, что необходимо проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности.
Отметим, что в ноябре Госдепартамент Соединенных Штатов
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Информацию о визите государственного секретаря США Майкла Помпео подтвердили в МИД Беларуси.
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