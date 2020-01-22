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Госсекретарь США приедет в Минск 1 февраля

22.01.2020 14:46 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Информацию о визите государственного секретаря США Майкла Помпео подтвердили в МИД Беларуси.

Ранее сообщалось, что госсекретарь приедет в Минск 4 января, однако визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

Планировались переговоры с Александром Лукашенко на высшем уровне, в том числе – с Владимиром Макеем. 6 января состоялся телефонный разговор Макея и Пампео, в котором представитель США объяснил причину переноса своего визита.

Глава МИД, в свою очередь, заверил, что Беларусь готова принять Помпео в даты, удобные всем участникам переговоров.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, при этом Макей осудил любые действия, нарушающие предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

Он также высказал мнение белорусской стороны в данном вопросе о том, что необходимо проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности.

Отметим, что в ноябре Госдепартамент Соединенных Штатов признал мирное проведение парламентских выборов Беларуси, но выразил озабоченность и тревогу по поводу их результата: в Госдепе отметили, что власти Беларуси проигнорировали основные демократические свободы и не смогли гарантировать целостность избирательного процесса.

Фото geopolitika.news

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию о визите государственного секретаря США Майкла Помпео подтвердили в МИД Беларуси.
 
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