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Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

22.01.2020 21:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня провел прием граждан в Брестском облисполкоме. Возможностью задать вопрос воспользовались восемь жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

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В частности, на прием записались пожилые супруги. Они живут в центре Бреста, окна трехэтажки выходят на пешеходную улицу Советскую. Место привлекательное для бизнеса, поэтому многие владельцы продали свои квартиры, после чего помещения были переведены в разряд коммерческого пользования.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Оставшиеся жильцы (преимущественно люди пожилого возраста) теперь соседствуют с кафе, рестораном, хостелом, вскоре откроется аптека. По словам пенсионеров, конфликтов с предпринимателями нет. Единственное - не могут найти взаимопонимания по вопросу размещения кондиционеров: они находятся у самых окон заявителей. Казалось бы, мелочь, но это доставляет людям неудобства.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Сенатор поручил председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку выехать на место. "Есть подходы, чтобы убрать кондиционеры. Нужно по-хозяйски, по-человечески решить этот вопрос. Неизбежно, что в центре города будут появляться новые объекты, но нужно помочь людям, избавить их от дискомфорта. Думаю, через месяц-полтора подъеду туда, посмотрю, как решится этот вопрос", - сказал зампредседателя Совета Республики. Супруги остались удовлетворены таким ответом. Они поблагодарили Анатолия Исаченко за то, что услышал их.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

В запутанной ситуации оказалась многодетная семья из Жабинки. До брака женщина получила в Бресте земельный участок. Когда семейное положение изменилось, вместе с мужем переехала в соседний райцентр. Там, воспользовавшись льготным кредитом, молодые супруги построили двухкомнатную квартиру. Поскольку вовремя строительство не было выполнено на брестском участке, его, по закону, обязаны изъять. Молодые люди хотели бы выкупить участок по кадастровой стоимости, чтобы продать его и улучшить свои жилищные условия в Жабинке.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Председатель Брестского горисполкома пояснил, что участки с незавершенным строительством изымают через суд и выставляют на повторные аукционные торги. "Проводим оценку участка с незавершенным строительством, вычисляем коэффициент кадастровой стоимости и стоимости фундамента. При реализации участка на аукционе в такой же пропорции выплачиваем сумму понесенных затрат с учетом этого коэффициента", - отметил Александр Рогачук.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

По поручению Анатолия Исаченко юристы изучат и другие варианты решения ситуации. "Все должно быть строго по законодательству. Вопрос сложный, дам поручение специалистам разобраться в этой ситуации. Если можно помочь, будем с городом разговаривать", - сказал он.

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

На приеме граждан побывали жители Бреста и близлежащих районных центров. Подводя итог общения с населением, зампредседателя Совета Республики отметил, что часть озвученных проблем касалась компетенции местных органов власти. Несмотря на это, каждый вопрос будет взят на контроль и тщательно проработан.-0-

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Спасибо, что услышали - пожилая пара из Бреста поблагодарила Исаченко за помощь

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня провел прием граждан в Брестском облисполкоме. Возможностью...
 
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