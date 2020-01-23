Беларусь и Россия договорятся по нефтегазовым вопросам в ближайшее время

Беларусь и Россия должны найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам.

Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев 23 января в Минске, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на некоторые различия в подходах, стороны должны найти оптимальные решения, которые устроят обе стороны.

Мезенцев отметил, что Россия готова компенсировать ущерб от поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года. Он добавил, что потери, причиненные нефтеперерабатывающим заводам, подтверждены документально.

Позиция России показывает «приверженность союзническим отношениям», сказал дипломат. По его словам, согласованные сторонами подходы касаются «определения окончательных размеров предстоящих выплат».

Это говорит о том, что стороны готовы «слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы».

В то же время, «Интерфакс-Запад», ссылаясь на свои источники, сообщает , что на белорусские НПЗ в январе поступят около 400 тысяч тонн, в том числе 310 тысяч тонн на «Нафтан» и около 90 тысяч тонн на Мозырский НПЗ».

В концерне «Белнефтехим» не уточнили такие объемы, но подтвердили, что на оба НПЗ поступает нефтяное сырье.

«По-прежнему обеспечивается полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах. Поставки на внешние рынки открыты», - добавил представитель концерна.