«Белорусы меня съедят»: Лукашенко объяснил, почему Беларусь не может быть частью России

Александр Лукашенко 24 января совершил рабочую поездку в Шклов. Местных чиновников он изрядно попугал тем, что сменил маршрут поездки и заехал на еще несколько предприятий, высказался о белорусско-российских отношениях, поставках нефти, экологии и региональной экономике.

«Мы не можем быть частью другой страны»

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», - сказал Лукашенко во время посещения завода газетной бумаги.

По его словам, в переговорах с президентом России он «четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто». «Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», - отметил официальный белорусский лидер.

Тема независимости возникла вовремя общения с коллективом завода практически с воздуха, но, вероятнее всего, совсем не случайно: Лукашенко последнее время часто ее поднимает, хотя и пытается уверить электорат, что опасности суверенитету нет.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси . Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - посетовал глава Беларуси.

Меседж у Лукашенко такой: мы не играем в игры, мы не хотим напрягать Россию, Россия — наш главный союзник, может, еще образумятся, мы хотим работать с россиянами на равных условиях.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (россияне) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

Впрочем, тут же добавил, что нам этого не нужно. А что нужно? «Нормальные дружеские, братские отношения». И снова старый реверанс: «если этого старший брат хочет».

Налоговый маневр придумали, чтобы на нас надавить

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», - объяснил конфликт по нефти Лукашенко. Он также обвинил в этом старое правительство России, «которое президент Путин отправил в отставку».

Один из работников завода спросил об энергетической безопасности страны. «Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем», - подчеркнул официальный белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате чего Беларусь теряет на вывозных таможенных пошлинах. «Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», - сказал он.

«Нельзя же нас за дураков держать», прокомментировал Лукашенко.

«Когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь, - заявил Глава государства. - Зачем надавить, догадайтесь с трех раз».

Правда, свою версию так и не озвучил.

Альтернативная нефть

«Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», - посетовал Лукашенко.

Сейчас, как он рассказал, у официального Минска есть несколько вариантов действий, если российская сторона не изменит свою позицию.

1. Поставки через порты на Балтике. Так уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти.

2. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. «Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», - сказал глава Беларуси.

3. Направление также уже опробовано: поставки через Украину с Черного моря.

4. «И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок», - заявил Лукашенко.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф», - подчеркнул он.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», - добавил он.

О чем еще говорил Лукашенко

1. Об экологии

Во время посещения завода газетной бумаги его особо заинтересовала бумажная упаковка: завод производит ее в большом количестве и для самых различных целей. "В связи с тем, что я не отступлю от своего поручения по замене пластика на бумагу, надо дать зеленый свет производству в стране этого упаковочного материала и пакетов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку и заменить экологичными материалами.

О региональной экономике

Посещая шкловский льнозавод, Лукашенко напомнил руководству предприятия о прежних поручениях и озвучил новые. Особое внимание попросил обратить на сырье. По его мнению, если завод не справляется с длинным льноволокном, его стоит отдать другим предприятиям страны, например, Оршанскому льнокомбинату: там есть все ресурсы для производства качественного продукта.

Во время изменения маршрута глава Беларуси задумал посетить и частное предприятие «Шклов Форест ЛТД». Однако с экспромтом вышел конфуз: деревообрабатывающее предприятие не работает из-за отсутствия средств.