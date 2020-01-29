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Лукашенко уполномочил правительство договориться с Казахстаном о поставках нефти
29.01.2020 21:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Лукашенко уполномочил правительство договориться с Казахстаном о поставках нефти
Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь.
Этим документом официальный белорусский лидер также уполномочил совмин подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.
Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику,
Напомним, речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла на переговорах Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов
Российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное
Отметим, что накануне белорусская и российская стороны
9 января Лукашенко
Ранее стало известно, что
В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь
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Лукашенко уполномочил правительство договориться с Казахстаном о поставках нефти Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение...
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