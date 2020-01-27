«Должен выступать за независимую Беларусь»: к маю будет единый кандидат на президентские выборы от оппозиции

Представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели 27 января совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

Широкое участие или кулуарные договоренности?

«Оппозиция объединилась для выбора единого кандидата на президентских выборах впервые за 15 лет - с 2005 года. Мы согласились, что независимо от того, кто будет избран единым кандидатом, мы все вместе будем работать на его поддержку и не будем выдвигать или поддерживать другого», - заявил председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, это стало ответом на соответствующий запрос от общества.

«Избрание единого не будет исключительно внутренним решением оппозиции, мы предлагаем процедуру, которая дает возможность принять участие любому гражданину и стать частью команды», - подчеркнул Губаревич.

О том, что кампанией оппозиция постарается выйти на более широкие чем обычно слои общества говорил на пресс-конференции не только он. «Цель нашей компании - победа. Однако она возможна только через присоединения большого количества граждан к кампании единого, к защите права на честные выборы в Беларуси. Мы будем работать ради присоединения как можно более широкого круга граждан в процесс выдвижения единого кандидата, поддержки его компании и защиты своего выбора», - заявил сопредседатель Партии« Белорусский христианская демократия »Виталий Рымашевский.

Разлад в идею широкого участия в праймериз внес только председатель Партии БНФ Григорий Костусёв. Он неожиданно в завершении выступлений спикеров предложил прямо на пресс-конференции выбрать единого кандидата — еще одного сопреседателя БХД Павла Северинца. Тем самым Партия БНФ отказалась от ранее заявленной съездом поддержки на выборах зампредседателя Алексея Янукевича. Однако поддержки у других политиков идея кулуарных договоренностей не нашла.

О процедуре

О процедуре праймериз рассказал и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов. По его словам, общий кандидат будет выбран по четырем составляющих: голосования во время поездок в регионах (30 баллов), голосования в интернете (30 баллов), голосования на итоговом Конгрессе демсил (30 баллов). Еще 10 баллов поддержки распределят между участниками структуры, которые организуют процедуру.

Принять участие в праймериз можно как от республиканской организации, так и предъявив наличие команды из 200 активистов.

Каждый претендент должен соответствовать шести критериям: выступать за независимую Беларусь и против диктатуры, за защиту социальных и экономических прав граждан, за выход Беларуси из ОДКБ, расторжение договора о Союзном государстве Беларуси и России и вывод иностранных военных объектов с территории Беларуси, за развитие белорусского языка и культуры, за добрососедские равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами. Единый кандидат также считает недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела Беларуси.

После избрания единым кандидатом с политиком будет подписано дополнительное соглашение с еще шестью требованиями.

Каждый из участников праймериз вносит вклад в эквиваленте 500 евро для организации праймериз. Средства идут на поездки по регионам, организацию Конгресса демократических сил и создание платформы для голосования.

Будет ли бойкот

В процедуру избрания единого кандидата на сегодня входят пять структур: Объединенная гражданская партия, Белорусский социал-демократическая партия (Громада), Белорусский христианская демократия, Движение «За Свободу» и Партия БНФ. Праймериз будет включать интернет-голосование, голосование в регионах, Конгресс демократических сил.

Имя кандидата будет названо во второй половине мая и он «станет единственным реальным и независимым соперником сегодняшнего главы государства», отметил Губаревич.

Праймериз завершится в конце мая, после нее выбранный единым политик приступит к президентской кампании. Участники не исключают и бойкота выборов, если единый не будет зарегистрирован или будут серьезные репрессии.