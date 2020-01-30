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Лукашенко назначил Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста

30.01.2020 11:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лукашенко назначил Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.

Лукашенко назначил Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста

Андрей Андреевич Филанович, заместитель председателя Брестского горисполкома, курирует вопросы недвижимости и землеустройства, управления коммунальной собственностью, исполнения инвестиционных договоров. Родился 13 июня 1977 года в Микашевичах. Окончил Столинский сельскохозяйственный техникум, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1997 по 2006 год работал ведущим юрисконсультом РУПП «Гранит», в 2006—2007 гг. — заместителем председателя Микашевичского горисполкома. С 2007 года — на различных должностях в Брестском горисполкоме. Работал в отделе строительства, возглавлял юридический отдел ГИК.

Лукашенко назначил Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста

С 2014-го по май 2016 года был заместителем главы администрации Московского района Бреста. 1 июня 2016-го назначен заместителем председателя горисполкома. Женат, имеет сына и дочь.

Лукашенко назначил Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста

До этого момента с 27 января 2017 года должность занимал Вячеслав Васильевич Дашкевич.

 
Теги: Брест
 
 
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