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Лукашенко уполномочил правительство договориться с Казахстаном о поставках нефти

29.01.2020 21:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь, он поручил совмину подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.

Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Напомним, речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла на переговорах Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов были согласованы (3,5 млн т нефти), но в ходе визита Лукашенко в Казахстан не подписаны, хотя подписание планировалось. Планируется, что представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти.

Российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В этот же день, 14 января, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно. Тогда же на участке Мозырь - Брест-3 начались ремонтные работы. 

Отметим, что накануне белорусская и российская стороны провели переговоры по тарифам на уровне антимонопольных ведомств. Однако прийти к компромиссу сторонам не удалось: белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 

9 января Лукашенко заявил, что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой.

Ранее стало известно, что ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли. С 1 января подача российской нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

В январе 750 тыс.т нефти в Беларусь поставит группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.

 
Теги: Брест
 
 
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Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь, он поручил совмину подготовить...
 
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