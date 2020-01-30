Лукашенко: придется нивелировать потери, «которые подбросили наши братья»

Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы. Президент назначил заместителя своей Администрации и назначил сотрудников управделами президента. Также дано согласие на целый ряд иных назначений.

Во время общения с чиновниками президент предупредил их, что из-за провала переговоров с РФ по нефти, год для страны будет очень сложным.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил заместителем главы Администрации Бельского Валерия Ивановича.

На пост заместителя управляющего делами президента назначен Богдан Геннадий Андреевич. Кудревича Игоря Алексеевича президент назначил директором Департамента по гуманитарной деятельности управделами.

Президент также дал согласие на назначение:

Зарянкина Вадима Владимировича - председателем Витебского горисполкома;

Филановича Андрея Андреевича - главой администрации Московского района Бреста;

Римашевского Алексея Ивановича - генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";

Соколовского Дмитрия Владимировича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников;

Богатыревой Валентины Васильевны - ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;

Харитончика Дмитрия Ивановича - заместителем Министра промышленности;

Буйневича Андрея Сергеевича - заместителем Министра промышленности;

Воронович Ирины Николаевны - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;

Лиса Андрея Ивановича - членом Минского облисполкома.

Обращаясь к Валерию Бельскому Лукашенко сказал: «Что касается вашей работы, я очень надеюсь, что как человек образованный, умный Вы справитесь с ней. Очень большое значение при этом будут иметь ваши экспертные оценки вносимых на рассмотрение президента проектов нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация президента - штаб политический. Но из штаба экономического (Правительства) через Администрацию президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти». Лукашенко выразил надежду, что новому заму его Администрации окажет помощь работавший на этой должности Николай Снопков.

Он также подчеркнул в очередной раз, что нынешний год будет сложным и всем придется поработать на благо страны, придется даже «напрягаться до неимоверности».

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», - резюмировал белорусский президент. Отметим, что 9 января Лукашенко заявил , что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по цене выше мировой.