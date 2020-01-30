Лукашенко назначил Снопкова послом Беларуси в Китае

Назначая Николая Снопкова послом Беларуси в КНР, Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях с этой страной.

Лукашенко назвал Китай «серьезным приоритетом» Беларуси, так как она все больше и больше опирается на него. Николай Снопков был выбран главой государства на консульский пост в связи с хорошими отношениями с руководством Китая.

По словам президента, он контролировал вопросы в сфере строительства перспективных предприятий, кредитовании, рыночных отношений с Китаем и «хорошо знает это направление». Глава государства назвал счастьем выбор курса «на дружбу с Китаем».

«Думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в Администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся. Вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении», - сказал президент Снопкову.

Новый Чрезвычайный и Полномочный посол ранее занимал должность заместителя главы Администрации президента. На этом посту его сменит глава института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский. Кирилл Рудый, руководивший белорусской дипмиссией до настоящего дня, покидает эту должность в связи с необходимостью ротации.

Отвечая на вопрос журналистов об эпидемии коронавируса в Китае, Снопков отметил, что хоть ситуация нестандартная, он уверен, что Китай ее спокойно преодолеет и справится с проблемой. По мнению нового посла, Китай «в очередной раз представит миру опыт противодействия аналогичным случаям».