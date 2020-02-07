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Лукашенко прилетел в Сочи, переговоры с Путиным задерживаются из-за погоды
07.02.2020 12:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут сегодня переговоры в Сочи. Основные темы - интеграция и цены на энергоресурсы.
Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества,
Пресс-служба Кремля в свою очередь подчеркнула, что Лукашенко и Путин обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой.
Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.
Ранее начало переговоров на высшем уровне было намечено на 12 часов,
О намерении провести переговоры с Путиным Александр
Ранее
По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, стороны постоянно обсуждают вопросы поставок нефти в Беларусь и говорят о компенсациях из-за «грязной нефти». В Кремле говорили, что Москва
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Главы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут сегодня переговоры в Сочи. Основные темы - интеграция и цены на энергоресурсы.
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