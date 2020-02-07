Лукашенко прилетел в Сочи, переговоры с Путиным задерживаются из-за погоды

Главы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут сегодня переговоры в Сочи. Основные темы - интеграция и цены на энергоресурсы.

Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Пресс-служба Кремля в свою очередь подчеркнула, что Лукашенко и Путин обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.

Ранее начало переговоров на высшем уровне было намечено на 12 часов, передает БелТА.

О намерении провести переговоры с Путиным Александр Лукашенко заявил 4 февраля на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», назвав ее "моментом истины". Белорусский официальный лидер заявил , что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Но, в то же время, напомнил, что российская сторона не выполняет своих обещаний в ценах на нефть и газ.

Ранее сообщалось , что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 31 января.