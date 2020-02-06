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В Беларуси разработают приложение для общения с депутатами

06.02.2020 17:32 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В мобильном приложении любой гражданин сможет узнать информацию о депутате парламента.

Сервис «Мой депутат» разработают студенты БГУИР совместно с активистами БРСМ. Об этом сообщил член постоянной комиссии палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич.

В приложении можно будет узнать контакты самого депутата и его помощника, часы приема. Будет ссылка на соцсети и другая информация.

По словам Клишевича, на президентских выборах в Беларуси снова будет введено мобильное приложение «Голосую», которым пользовались избиратели осенью на выборах в парламент. В настоящее время этот сервис корректируют.

Депутат считает, что использование современных цифровых технологий, интернет-ресурсов в политических кампаниях очень актуально. Гражданин может ознакомиться с биографиями кандидатов, узнать маршрут движения к избиратльному участку.

 
 
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В мобильном приложении любой гражданин сможет узнать информацию о депутате парламента.
 
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