В Беларуси разработают приложение для общения с депутатами

В мобильном приложении любой гражданин сможет узнать информацию о депутате парламента.

Сервис «Мой депутат» разработают студенты БГУИР совместно с активистами БРСМ. Об этом сообщил член постоянной комиссии палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич.

В приложении можно будет узнать контакты самого депутата и его помощника, часы приема. Будет ссылка на соцсети и другая информация.

По словам Клишевича, на президентских выборах в Беларуси снова будет введено мобильное приложение «Голосую», которым пользовались избиратели осенью на выборах в парламент. В настоящее время этот сервис корректируют.

Депутат считает, что использование современных цифровых технологий, интернет-ресурсов в политических кампаниях очень актуально. Гражданин может ознакомиться с биографиями кандидатов, узнать маршрут движения к избиратльному участку.