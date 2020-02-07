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В Трудовой кодекс внесено порядка 40 поправок

07.02.2020 — Новости Политики | Единство  
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Источник материала: Единство

Несмотря на то, что изменения в законодательстве широко освещались в средствах массовой информации, у общественности возникает много вопросов на этот счет. Представители Федерации профсоюзов подробно рассмотрели каждый из них в ходе форума, на котором присутствовали специалисты по связям с общественностью и журналисты региональной прессы.

– В Трудовой кодекс Республики Беларусь внесено порядка 40 поправок, – сообщила начальник главного юридического управления аппарата совета ФПБ Марина Лазарь.

Контракты с добросовестными работниками

Федерации профсоюзов удалось переломить позицию нанимателей в части продления контрактов с добросовестными работниками. Такая необходимость была вызвана своеобразной тенденцией к увеличению количества контрактов, заключаемых на год: при проведении мониторинга на предприятиях г. Минска было выявлено, что количество лиц, работающих по краткосрочному контракту, превышает 90%. В ходе обсуждений данного вопроса в Трудовой кодекс внесена отдельная глава, регулирующая труд добросовестных работников.

– Если у таких работников истекает срок контракта, то он может быть продлен до максимального срока, либо можно заключить новый контракт сроком до 3-х лет, – пояснила М.В. Лазарь.

Таким образом, Федерация профсоюзов становится на защиту прав добросовестных работников, давая им дополнительные вышеуказанные гарантии.

Материальная ответственность работника

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс, скорректировали также отдельные подходы к вопросу материальной ответственности за ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей. Ранее, если в ходе проведения проверок Комитетом госконтроля организацию привлекали к ответственности в виде штрафа, наниматель, как правило, взыскивал его в судебном порядке с работника. Однако кроме этого взыскивались внушительные суммы за ущерб организации, причиненный действиями работника, – выплаты ложились на его плечи. Сейчас этот вопрос урегулирован в законодательном порядке: штрафы, взыскиваемые с нанимателя, не должны возмещаться работником. Однако проблема пока сохраняется в отношении лиц, которых уже понудили к оплате штрафов.

Среди обязанностей работника, указанных в контракте, есть пункт о том, что сотрудник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный нанимателю излишними денежными выплатами. В Трудовом кодексе была норма о том, что в коллективном договоре могут быть установлены случаи ограничения материальной ответственности, но она применима лишь к лицам, работающим по трудовому договору. После вступления в силу изменений Трудового кодекса данная норма будет распространяться на всех, вне зависимости от вида заключенного договора.

Дистанционная работа

С лицами, работающими дистанционно, ранее заключались гражданско-правовые договоры, которые существенно отличались от трудовых. С внесением изменений в Трудовой кодекс могут заключаться трудовые договоры со всеми гарантиями, предоставляемыми иным работникам.

– Преимущества состоят в том, что на таких специалистов в полном объеме распространяются нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков, оплаты больничного листа, – пояснила Марина Лазарь.

Она обратила внимание на то, что нормы Трудового кодекса Республики Беларусь распространяются на работников и нанимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь. Кроме этого, подчеркнула, что Федерация профсоюзов Беларуси будет продолжать мониторинг вопросов, возникающих в связи с введением новшеств в трудовое законодательство, для последующей работы над Трудовым кодексом.

Новшества в части отпусков, временная смена работы

С принятием измененного Трудового кодекса работники в период своего отпуска могут перейти на другую работу. Данное изменение особенно актуально для педагогических, медицинских и иных работников, имеющих длительные отпуска. Для них установлено право работать на условиях полного рабочего дня.

Новым также является право нанимателя с согласия работника перевести его на срок до 6 месяцев на другую должность при наличии свободной вакансии. При этом новый трудовой договор не заключается, а за работником сохраняется оплата труда. Возможен также переход к другому нанимателю на аналогичный период. При этом между нанимателями заключается гражданско-правовой договор, в котором оговариваются все ключевые вопросы.

– Плюс данного новшества в том, что таким образом мы легализуем отношения, которые складываются при направлении работника к другому нанимателю, – пояснила Марина Лазарь.

Гарантии для лиц предпенсионного и пенсионного возраста

Для людей, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось менее трех лет, в Трудовом кодексе предусмотрена норма, в соответствии с которой наниматель обязан про-длить контракт с таким работником не менее чем на срок до общеустановленного пенсионного возраста. Эта гарантия распространяется лишь на добросовестных работников.

Ранее при требовании лица, достигшего пенсионного возраста и работающего по контракту, уволить его в связи с нарушением нанимателем условий контракта ему не выплачивалась компенсация. Если же увольнения требовал работник трудоспособного возраста, то он получал компенсацию.

В связи с утвержденными новшествами любое лицо, увольняющееся в связи с нарушениями со стороны нанимателя, имеет право на компенсацию в размере 3-х среднемесячных зарплат.

В заключение Марина Лазарь отметила, что представители профсоюзов будут готовы оказать правовую поддержку по вопросам изменений в статьях Трудового кодекса.

В Трудовой кодекс внесено порядка 40 поправок

В Трудовой кодекс внесено порядка 40 поправок

Информацию об изменениях в условиях выхода на досрочную пенсию людей, занятых в неблагоприятных условиях труда, а также о новой системе оплаты труда работников бюджетных организаций читайте в следующем номере газеты.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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