Момент истины в Сочи: как проходит встреча Лукашенко и Путина

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи в формате один на один. Затем к ним присоединились члены официальных делегаций, и переговоры начались в расширенном формате.

Лукашенко заявил, что они с коллегой «о многом поговорили, дошли «до глубины седых времен», передает пресс-служба белорусского президента 7 февраля.

В расширенном формате на переговорах с российской стороны (кроме Путина) присутствуют заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (до 24 января был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Переговоры проходят в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура». Основные темы переговоров - интеграция и цены на энергоресурсы.

Сообщается также, что самолет специального летного отряда «Россия» с частью правительственной делегации и жроссийскими журналистами вылетел из Москвы в Сочи с двухчасовой задержкой. На борту – вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.