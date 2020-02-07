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Момент истины в Сочи: как проходит встреча Лукашенко и Путина

07.02.2020 16:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи в формате один на один. Затем к ним присоединились члены официальных делегаций, и переговоры начались в расширенном формате.

Лукашенко заявил, что они с коллегой «о многом поговорили, дошли «до глубины седых времен», передает пресс-служба белорусского президента 7 февраля.

В расширенном формате на переговорах с российской стороны (кроме Путина) присутствуют заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (до 24 января был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Переговоры проходят в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура». Основные темы переговоров - интеграция и цены на энергоресурсы.

Сообщается также, что самолет специального летного отряда «Россия» с частью правительственной делегации и жроссийскими журналистами вылетел из Москвы в Сочи с двухчасовой задержкой. На борту – вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

О намерении провести переговоры с Путиным Лукашенко заявил 4 февраля на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», назвав ее «моментом истины». Белорусский официальный лидер заявил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Но, в то же время, напомнил, что российская сторона не выполняет своих обещаний в ценах на нефть и газ.

 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи в формате один на один. Затем к ним присоединились члены официальных...
 
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