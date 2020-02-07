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Момент истины в Сочи: как проходит встреча Лукашенко и Путина
07.02.2020 16:47 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи в формате один на один. Затем к ним присоединились члены официальных делегаций, и переговоры начались в расширенном формате.
Лукашенко заявил, что они с коллегой «о многом поговорили, дошли «до глубины седых времен»,
В расширенном формате на переговорах с российской стороны (кроме Путина) присутствуют заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (до 24 января был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Переговоры
Сообщается также, что самолет специального летного отряда «Россия» с частью правительственной делегации и жроссийскими журналистами вылетел из Москвы в Сочи с двухчасовой задержкой. На борту – вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.
После первого раунда переговоров в ожидании прилета российских чиновников планировался товарищеский хоккейный матч президентов в спорткомплекс «Галактика», сообщает
О намерении провести переговоры с Путиным
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи в формате один на один. Затем к ним присоединились члены официальных...
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