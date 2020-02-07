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Беларусь и Россия договорились об условиях поставок газа на 2020 год

07.02.2020 22:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», - сказал Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

Беларусь и Россия подписали соглашение о ценах на газ 31 декабря 2019 года. Цена на газ на январь-февраль 2020-го остается такой же, как в 2019 году: 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Российский чиновник также рассказал о переговорах Лукашенко и Путина. По его словам, они «прошли в весьма позитивном ключе». Договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств «по совершенствованию механизмов интеграции», передает БелТА.

При этом, договоренностей по поставкам нефти так и нет. Как пояснил Козак, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - считает замглавы администрации президента России.

Правительство РФ готово быть посредником для достижения соглашений белорусских потребителей и производителей нефти, сообщает ТАСС.

Напомним, что Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Лукашенко перед встречей с Путиным провел совещание по нефти и газу, Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции. Они держались в тайне от белорусского общества и стали причиной серии акций протеста в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
 
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