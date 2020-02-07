Беларусь и Россия договорились об условиях поставок газа на 2020 год

Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», - сказал Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

Беларусь и Россия подписали соглашение о ценах на газ 31 декабря 2019 года. Цена на газ на январь-февраль 2020-го остается такой же, как в 2019 году: 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Российский чиновник также рассказал о переговорах Лукашенко и Путина . По его словам, они «прошли в весьма позитивном ключе». Договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств «по совершенствованию механизмов интеграции», передает БелТА.

При этом, договоренностей по поставкам нефти так и нет. Как пояснил Козак, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - считает замглавы администрации президента России.

Правительство РФ готово быть посредником для достижения соглашений белорусских потребителей и производителей нефти, сообщает ТАСС.