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Беларусь и Россия договорились об условиях поставок газа на 2020 год
07.02.2020 22:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», - сказал Козак.
Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.
Беларусь и Россия
Российский чиновник также рассказал
При этом, договоренностей по поставкам нефти так и нет. Как пояснил Козак, Россия не может предоставить скидку для Беларуси, так как это потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти. «Мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - считает замглавы администрации президента России.
Правительство РФ готово быть посредником для достижения соглашений белорусских потребителей и производителей нефти,
Напомним, что Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Лукашенко перед встречей с Путиным
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Россия будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
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