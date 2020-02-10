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Канопацкая решила стать единым кандидатом в президенты от оппозиции

10.02.2020 14:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидат палаты представителей опубликовала основные тезисы своей программы участника праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь.

«Интрига заканчивается. Я приняла решение: иду на праймериз», - написала Канопацкая на своей страничке Facebook.

По словам Канопацкой, главная цель участия в праймериз - победа и консолидация сторонников демократических перемен в Беларуси. Политик представила в соцсети свою программу «За десятимиллионную Беларусь».

Среди пунктов программы: независимость Беларуси, необходимость свободы ее граждан, пути возрождения экономики, создание социального государства, партнерство с европейскими странами.

«Ведь по сути - сегодня перед страной всего два пути. Один путь - путь к вымиранию и деградации, самоизоляции и окружению себя кольцом врагов, которым последовательно идет действующая власть, второй - это путь единства и согласия, развития и прогресса, дорога в семью европейских народов. Это путь мира и созидания», - пишет Канопацкая.

Напомним, 24 января представители большей части белорусской оппозиции договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты на предстоящих в этом году выборах.

Оппозиция договорилась выдвинуть единого кандидата и выработала механизм его определения. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития.

Партия левых «Справедливый мир», движение солидарности «Разам» отказались участвовать, в кампании «Европейская Беларусь» натот момент не определились.

27 января Представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, Движение «За Свободу» и Партии БНФ) провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

 
 
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Экс-кандидат палаты представителей опубликовала основные тезисы своей программы участника праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты Республики...
 
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