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Как изменится государственный герб Беларуси
13.02.2020 09:38 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.
Об этом
Основаниями для изменений названы обращения граждан, по мнению которых «грани звезды были очень четкие и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды». Теперь звезда стала более объемной, как в 3D-изображении.
Какие еще изменения:
Новый герб разработан геральдическим советом при президенте. Прежний вариант герба страны будут менять на новый поэтапно, специальное финансирование на этот процесс не предусмотрено.
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Изменения в государственном гербе Беларуси разработал геральдический совет при президенте. Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на Министерство юстиции.
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