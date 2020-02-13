Как изменится государственный герб Беларуси

Изменения в государственном гербе Беларуси примут в связи с обращениями граждан, специального финансирования не предусмотрено.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на Министерство юстиции.

Основаниями для изменений названы обращения граждан, по мнению которых «грани звезды были очень четкие и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды». Теперь звезда стала более объемной, как в 3D-изображении.

Какие еще изменения:

зеленый контур государства изменили на золотой для более корректного сочетания с солнечными лучами;

более объемными стали и изображения клевера и льна;

форма колосьев смоделирована в декоративном варианте;

контур изображения территории Беларуси уточнен;

линии параллелей и меридианов станут более тонкими;

лента с надписью «Республика Беларусь» станет более четкой.

Новый герб разработан геральдическим советом при президенте. Прежний вариант герба страны будут менять на новый поэтапно, специальное финансирование на этот процесс не предусмотрено.