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Лукашенко о России: Намекают на единые цены на энергоносители в обмен на объединение

14.02.2020 22:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Россия намекает, что готова предоставить единые цены на энергоносители в случае присоединения Беларуси. Однако мы на это никогда не пойдем. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко о России: Намекают на единые цены на энергоносители в обмен на объединение

Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, — 120% скажут «нет». И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, — тогда будут единые цены.

Цены в обмен на интеграцию

Президент также заметил, что его упрекают в срыве интеграции, несмотря на то, что он был ее инициатором.

— А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БЕЛАЗа), делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ. Пенсии, начисления — все, как в одной стране. Мы это сделали, — обратил внимание Александр Лукашенко.

В экономическом плане на Беларусь в России начинают давить с разных сторон. Даже запрещают показывать продукцию на выставках, отметил Лукашенко.

— Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? — засомневался он. — Вот в чем вопрос. А не в том, что я недоговороспособен.

— Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас? — сказал президент.

Зачем Путину Беларусь?

Лукашенко прокомментировал конспирологические теории о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси.

— Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно — если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова — первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться, — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко еще раз повторил, что никому не отдаст независимость Беларуси.

— Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня — вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам — это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости — это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем — не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам", — резюмировал президент.

Нефть и интеграция

Александр Лукашенко также отметил, что во время переговоров в Сочи Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах, она ведь дороже российской.

Президент ответил, что наша страна продолжит это делать, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

По словам Лукашенко, Беларусь и Россия продолжат и дальше работать по интеграции, но создание наднациональных органов не обсуждается.

— Чисто экономические вопросы по интеграции, — пояснил президент.

 
 
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  Россия намекает, что готова предоставить единые цены на энергоносители в случае присоединения Беларуси. Однако мы на это никогда не пойдем. Об этом Александр...
 
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