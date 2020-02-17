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Лукашенко рассказал, на что рассчитывает Беларусь в сохранении пограничной безопасности

17.02.2020 13:06 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится Беларуси недешево, поэтому она рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза в укреплении безопасности на общей границе.

Об этом заявил Александр Лукашенко на утверждении решения на охрану границы, передает пресс-служба президента.

Глава государства заявил, что «вызовов и угроз пограничной безопасности» не становится меньше. При этом пограничная безопасность – важнейший вопрос государственной политики.

По словам Лукашенко, совершенствование пограничной инфраструктуры обходится стране недешево, поэтому Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза в укреплении безопасности на общей границе.

Президент считает, что необходимо использовать предметно заинтересованность ЕС в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. Растут объемы контрабанды наркотиков и потоки незаконной миграции.

В то время, как по ту сторону границы увеличивается активность, Беларусь никогда и никому не угрожала. И угрожать не собирается – как в военной, так и в экономической сфере.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, - отметил президент, - что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ».

Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», - заметил он.

По словам главы Госпоганкомитета Анатолия Лаппо, обстановка на границе Беларуси в минувшем году оставалась стабильной и прогнозируемой. Снизилось количество задержанных на границе нарушителей.

В то же время Беларусь по-прежнему используется для транзита незаконных мигрантов и наркотрафика. В 2019 году выло выявлено и пресечено 20 каналов незаконной миграции и 18 каналов контрабанды наркотиков.

Пограничники задержали 32 человека за организацию и пособничество преступлений. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков, что вдвое больше, чем в 2018 году, передает БЕЛТА.

 
 
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Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится Беларуси недешево, поэтому она рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза в укреплении...
 
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