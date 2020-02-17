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Кремль продолжит диалог с Беларусью, несмотря на эмоции Лукашенко

17.02.2020 18:26 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия намерена продолжить переговоры с Минском по энергетическим вопросам несмотря на то, что «эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко».

Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти», - сказал Песков.

Он не стал комментировать заявления Лукашенко о возможном отборе нефти из транзитной трубы, если Россия в феврале не будет осуществлять поставки в нужных объемах.

«Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить», - сказал пресс-секретарь Путина.

Он напомнил, что главы государств договорились заниматься дальнейшей проработкой темы энергоресурсов.

Песков также оставил без комментариев высказывания Лукашенко о якобы имеющейся у Москвы цели инкорпорировать Беларусь. «Я оставлю это без ответа. Это неоднократно уже говорилось президентом [России Владимиром] Путиным. Здесь не вижу смысла повторяться», - сказал представитель Кремля. Он также оставил без комментариев просьбу пояснить, почему Лукашенко не понимает объяснения Москвы.

Александр Лукашенко 14 февраля сделал ряд довольно откровенных выпадов в адрес Российской Федерации, с которой у Беларуси в последние месяцы довольно натянутые отношения.

«Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», - заявил он. Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами, а также рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба» (тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы). Для поставок также задействуют балтийские порты, заверил Лукашенко. 

 
 
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Россия намерена продолжить переговоры с Минском по энергетическим вопросам несмотря на то, что «эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра...
 
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