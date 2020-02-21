﻿ Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти

21.02.2020 12:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президенты Беларуси и России провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Першага».

Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти

Фото: kremlin.ru

Центральной темой телефонного разговора президентов Беларуси и России стали поставки нефти, пишет телеграм-канал.

Из-за звонка Путина Лукашенко опоздал на встречу с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, сообщает ATN_NEWS.

«Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», — рассказал Лукашенко Орлову.

По информации РИА «Новости», Путин предложил компенсировать Минску выпадающие в 2020 г из-за налогового маневра триста миллионов долларов, в том числе, за счет премии нефтяных компаний.

Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти

ТАСС сообщает, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.

Нефтяной вопрос

Напомним, Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти в Беларусь в 2020 году. В итоге в январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Согласно индикативному балансу, Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть 2 млн в месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн. Поэтому, сказал Лукашенко, если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь может начать отбор нефти из транзитной «трубы».

18 февраля в Минске состоялась встреча Лукашенко и главы «Роснефти» Игоря Сечина, на которых обсуждались поставки сырья на белорусские НПЗ, однако детали переговоров не раскрывались. В прошлом году «Роснефть» поставила Беларуси половину из закупленных страной 18 млн тонн.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Диверсифицировать поставки нефти Минску пока не удалось. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.

Накануне стало известно, что Беларусь закупила два танкера российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Клайпеде.

В «Белнефтехиме» отметили, что «российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президенты Беларуси и России провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Першага». Фото: kremlin.ru Центральной темой телефонного разговора...
 
Новости дня
Новости политики
 
Посол Чехии Томаш Перницки посетил город Брест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика