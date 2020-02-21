Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти

Источник материала: Виртуальный Брест

Президенты Беларуси и России провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Першага».





Фото: kremlin.ru

Центральной темой телефонного разговора президентов Беларуси и России стали поставки нефти, пишет телеграм-канал.

Из-за звонка Путина Лукашенко опоздал на встречу с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, сообщает ATN_NEWS.

«Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», — рассказал Лукашенко Орлову.

По информации РИА «Новости», Путин предложил компенсировать Минску выпадающие в 2020 г из-за налогового маневра триста миллионов долларов, в том числе, за счет премии нефтяных компаний.





ТАСС сообщает, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.

Нефтяной вопрос

Напомним, Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти в Беларусь в 2020 году. В итоге в январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Согласно индикативному балансу, Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть 2 млн в месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн. Поэтому, сказал Лукашенко, если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь может начать отбор нефти из транзитной «трубы».

18 февраля в Минске состоялась встреча Лукашенко и главы «Роснефти» Игоря Сечина, на которых обсуждались поставки сырья на белорусские НПЗ, однако детали переговоров не раскрывались. В прошлом году «Роснефть» поставила Беларуси половину из закупленных страной 18 млн тонн.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Диверсифицировать поставки нефти Минску пока не удалось. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.

Накануне стало известно, что Беларусь закупила два танкера российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Клайпеде.

В «Белнефтехиме» отметили, что «российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии».