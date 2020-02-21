Посол Чехии Томаш Перницки посетил город Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Томаш Перницки посетил Брест. Это его первый визит в областной центр.





В конце января посол побывал в Барановичах, где почтил память жертв Холокоста – чешских и моравских евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны.

В Бресте дипломат встретился с председателем облисполкома Анатолием Лисом. Губернатор ознакомил гостя с социально-экономическим развитием нашего региона, его культурным и туристическим потенциалом.

«Экономическое сотрудничество Брестчины и Чешской Республики успешно развивается, в области зарегистрировано 27 предприятий с чешским капиталом, а в прошлом году от чешских инвесторов поступило около 200 тысяч долларов США прямых иностранных инвестиций, – привел конкретные цифры Анатолий Лис. – Внешнеторговый оборот области и Чешской Республики в 2019 году составил свыше 20 миллионов долларов США, но его необходимо увеличивать. Предпосылки для этого имеются, к примеру, на базе Брестского технопарка создается IT-кластер, в рамках которого можно сотрудничать с чешскими компаниями в сфере высоких технологий. Мы готовы предоставить площадки для создания промышленного производства на самых льготных условиях. Можно активно развивать контакты в сфере туризма».





В свою очередь, Томаш Перницки подчеркнул, что сотрудничеству с брестским регионом уделяется особое внимание. Подтверждением этому является тот факт, что именно в Бресте было открыто первое в Беларуси Почетное консульство Чешской Республики. Также дипломат принял предложение Анатолия Лиса посетить экономический форум «Брест- 2020», который состоится в конце апреля.

«Главная цель моего визита состоит в поддержке и развитии экономического сотрудничества. Наши компании активно работают на Брестчине, они осуществляли поставки на Пружанский молочный комбинат линий по производству сыра, по переработке сыворотки, устанавливали специальные резервуары для молока на 8 объектах в Брестской области. Развивается сотрудничество с ОАО «Белсолод», в прошлом году его директор принял участие в миссии белорусских предпринимателей в Чехию, где обсуждались вопросы развития пивоваренной отрасли. Компания «Метростав» построила терминал в пункте пропуска «Козловичи», а также участвует в реконструкция очистных сооружений Бреста. Реализован совместный проект чешской компании «Рашелина» и ОАО «Торфпредприятие Глинка» в Пинском районе по строительству цеха переработки торфа. Для нас очень важно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и строительства», – резюмировал посол.