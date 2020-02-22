﻿ Лукашенко назначил новое руководство в Вооруженных Силах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил новое руководство в Вооруженных Силах

22.02.2020 10:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил провел 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

Генерал-майор Игорь Король. Освобожден от должности начальника Генштаба по боевому управлению. Назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Генерал-майор Руслан Косыгин. Освобожден от должности начштаба – первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Назначен начальником управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил

Полковник Владимир Куприянюк. Назначен первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Полковник Виктор Гулевич. Назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил провел 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Президент России позвонил, сделал неожиданное предложение по нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика