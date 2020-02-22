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Лукашенко назначил новое руководство в Вооруженных Силах
22.02.2020 10:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил провел 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.
Генерал-майор Игорь Король. Освобожден от должности начальника Генштаба по боевому управлению. Назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил.
Генерал-майор Руслан Косыгин. Освобожден от должности начштаба – первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Назначен начальником управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Полковник Владимир Куприянюк. Назначен первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Полковник Виктор Гулевич. Назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
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Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных Сил провел 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.
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