Лукашенко провел кадровые перестановки в КГБ и МВД

Александр Лукашенко 25 февраля назначил новых первых заместителей глав КГБ и МВД. Назначен также новый начальник управления КГБ по Гомельской области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент назначил первого замминистра внутренних дел – им стал бывший руководитель наркоконтроля МВД полковник Геннадий Казакевич.

Ранее должность первого заместителя главы МВД занимал Иван Подгурский. В конце января он был уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Первым зампредседателя главы КГБ Валерия Вакульчика назначен генерал-майор Сергей Теребов. Ранее он был начальником управления КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области стал полковник Александр Мельников.

Вакансия первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности образовалась в начале декабря — тогда Игорь Сергеенко, занимавший эту должность, стал главой Администрации президента.

«Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ президент», - отрапортовал Государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.