Запрещены 15 митингов против аккумуляторного завода

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода. Они намечались с 1 по 15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» (деревня Тельмы Брестского района), который определен постоянным местом для проведения массовых мероприятий.





Цель митингов — выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», игнорирования властями позиции жителей Бреста и Брестского района, отказа властей провести общественное обсуждение воздействия этого предприятия на окружающую среду.

Как сообщил БелаПАН заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, граждане хотели провести митинги протеста, так как, по имеющимся у них сведениям, на заводе готовятся возобновить работу.

По словам Кисляка, райисполком в своем ответе на уведомления о проведении митингов указал, что их проведение недопустимо, так как решением исполкома от 4 ноября 2019 года этот стадион не включен в перечень постоянных мест для проведения массовых мероприятий.

«В прошлом году на этом стадионе власти на полгода сделали видимость ремонта и запретили нам под этим предлогом проведение 29 митингов. Сейчас чиновники тупо исключили стадион в Тельмах из этого перечня. Видимо, они считают: нет места, и нет проблемы. При этом исполком сделал это втихаря, не уведомив жителей региона. До сих пор на официальном сайте Брестского райисполкома висит его решение, в котором данный стадион указывается постоянным местом для массовых мероприятий. Получается, как с аккумуляторным заводом. Его начали строить тоже втайне от людей. За два года власти ничему не научились», — заявил Кисляк.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 253 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщили, что причиной стало предоставление недостоверных данных.

В августе проектная документация аккумуляторного завода была повторно подана на государственную экологическую экспертизу.

В сентябре стало известно, что компания отозвала проектную документацию аккумуляторного завода с государственной экологической экспертизы «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».

В том же месяце Александр Лукашенко во время посещения Брестской крепости заявил, что он «на стороне людей», которые обеспокоены проблемами, связанными с вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода. По словам Лукашенко, необходимо предоставить местным жителям право провести экспертизу строительства предприятия. «Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод», — подчеркнул он.