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Стратегию интеграции до 2025 года подпишут в мае
27.02.2020 15:08 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларуси необходима реальная программа интеграции – стратегия до 2025 года, она должна быть подписана в мае.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем 27 февраля, предает пресс-служба президента.
Он предложил проводить работу по созданию общих рынков в ЕАЭС поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года.
Такие принципы помогут избежать изъятий и ограничений.
«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее», - сказал он.
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Беларуси необходима реальная программа интеграции – стратегия до 2025 года, она должна быть подписана в мае.
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