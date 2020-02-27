Стратегию интеграции до 2025 года подпишут в мае

Беларуси необходима реальная программа интеграции – стратегия до 2025 года, она должна быть подписана в мае.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем 27 февраля, предает пресс-служба президента.

Он предложил проводить работу по созданию общих рынков в ЕАЭС поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года.

Такие принципы помогут избежать изъятий и ограничений.

«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее», - сказал он.