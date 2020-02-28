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Мясникович о переходе стран ЕАЭС на российский рубль: вопрос активно обсуждается

28.02.2020 06:16 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Страны Евразийского экономического союза продолжают обсуждать вопрос о возможности перехода на российский рубль в качестве единого средства взаимных расчетов. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Мясникович о переходе стран ЕАЭС на российский рубль: вопрос активно обсуждается

"Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно", - отметил глава Коллегии ЕЭК. По его словам, финансовый рынок в ЕАЭС недостаточно развит. Михаил Мясникович намерен встретиться с руководителями центробанков всех стран, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе единую валюту. Однако будет ли это именно российский рубль, пока не ясно. "Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки, - пояснил Михаил Мясникович. - Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне".

"Ни в коем случае не должно быть финансовой паники. Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам надо думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую", - добавил он.

Совершенствование работы финансовых структур ЕАЭС, таких как Евразийский банк реконструкции и развития, Евразийский фонд стабилизации и развития, будет продолжаться. Ведь ЕАЭС ставит перед собой амбициозную задачу войти в пятерку ведущих экономик мира.

Планируется серьезное развитие инвестиционной деятельности. "Сейчас инвестиции ЕАЭС составляют 2,5% от мировых. Нам надо выйти на тот уровень, чтобы соотношение объема инвестиций к ВВП составляло не менее 25%, а лучше 30%", - подчеркнул глава Коллегии ЕЭК. Рост инвестиций должен привести к появлению новых производств. Это в свою очередь позволит увеличить выпуск продукции. "Около 20% торговли в ЕАЭС - это торговля минеральными и сырьевыми ресурсами, - отметил он. - Удельный вес готовой продукции растет, но пока мало конкурентных товаров. Надо думать, чтобы их было больше, чтобы было чем торговать и внутри, и с третьими странами".

Михаил Мясникович видит также необходимость в создании евразийского арбитража. "Это нехорошо, когда хозяйствующие субъекты стран выясняют отношения в Лондоне, Стокгольме, других столицах. У нас должен быть полноценный арбитраж", - сказал он.

Эти и другие направления развития ЕАЭС заложены в стратегии до 2025 года. Ожидается, что первое обсуждение этого комплексного документа может состояться уже 9-10 апреля в Минске на заседании Евразийского межправительственного совета.

Глава Коллегии ЕЭК обратил особое внимание на обязательность превалирования в ЕАЭС принципа равноправия. "Понятно, что большие экономики задают тон, являются стержнем. Но этот стержень должен быть привлекательным, чтобы не только те, кто сегодня в ЕАЭС, но и те, кто внимательно смотрит со стороны: а надо ли присоединиться. Когда они видят, что распри внутри не устраняются, а не дай бог нарастают, конечно, никто в такой союз не пойдет. У меня здоровый оптимизм. Потому что все руководители государств, которые я посетил, за то, чтобы укреплять интеграцию", - подчеркнул Михаил Мясникович.

 
Теги: Минск
 
 
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