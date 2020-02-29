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Общественность с любопытством изучила и прокомментировала круглый стол ООО «АйПауэр»
29.02.2020 11:30 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 февраля 2020 года состоялась очередная рекламная акция а пользу завода ООО «АйПауэр» - так называемый круглый стол. Тема - «
Встреча прошла на «ура» - все они сами себе очень понравились.
Общественность, именно та вторая сторона диалога, которая вроде как имеет какое-то смутное право принимать в государстве экологически значимые решения, приглашена не была. В принципе, на этом тему можно было бы и закрыть – состав круглого стола показал, кто и как принимает решения, в том числе и по размещению опасного производственного объекта практически в радиусе жилой застройки пригорода областного центра.
Но эксперты по общению с неприглашенной общественностью озвучили для общественности следующие очень интересные предложения:
1. Организовать постпроектный контроль и мониторинг экологической ситуации с обязательным участием общественности;
2. Рекомендовать провести независимый экологический аудит признанным международным лидером в этой области ERM;
3.Опубликовать резюме нетехнического характера, доступного для общественности, об оборудовании, установленном на ООО «АйПауэр», планируемом объеме выбросов;
4.Провести сравнение проектных решений и изменений объемов выбросов, по проекту поданном на государственную экологическую экспертизу, до корректировок и после.
Неприглашенная общественность с любопытством изучила и прокомментировала эти предложения:
Второй вопрос – кто и как будет осуществлять постпроектный мониторинг? Широко известная в узких кругах Брестская лаборатория аналитического контроля? Лаборатория брестской санслужбы? Кто из общественности поверит, особенно после того, как был государственными органами контроля и надзора был оргнизован контроль выбросов странных химических выбросов белого и черного цвета от производственных участков при работе завода в мае-июне 2019 года, в их идеальные отчеты про то, что свинец не обнаружен. Или город и общественные экологические организации привлекут к данной работе действительно независимые сертифицированные лаборатории? Было бы неплохо, чтобы это были лаборатории европейского уровня.
И еще общественность просит учесть, что мнение активных противников аккумуляторного завода, которое признается всеми крайне важным, заключается в том, что аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» на территории пригорода Бреста ни в каком виде быть не должно. стола. Это единственное решение выхода из конфликтной ситуации.
При решении о размещении данного завода в других жилых районах республики общественность Бреста готова широко поделиться всей информацией относительно преступности превращения Республики Беоарусь в зону токсичных производств, закрываемых в других цивилизованных странах мира.
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27 февраля 2020 года состоялась очередная рекламная акция а пользу завода ООО «АйПауэр» - так называемый круглый стол. Тема - «Формы и способы участия...
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