Общественность с любопытством изучила и прокомментировала круглый стол ООО «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

27 февраля 2020 года состоялась очередная рекламная акция а пользу завода ООО «АйПауэр» - так называемый круглый стол. Тема - « Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений ». На заседание были приглашены в качестве так называемых экспертов 13 чиновников и должностных лиц различных организаций, в том числе и представитель известной партии, а таеже представители самого завода.





Встреча прошла на «ура» - все они сами себе очень понравились.

Общественность, именно та вторая сторона диалога, которая вроде как имеет какое-то смутное право принимать в государстве экологически значимые решения, приглашена не была. В принципе, на этом тему можно было бы и закрыть – состав круглого стола показал, кто и как принимает решения, в том числе и по размещению опасного производственного объекта практически в радиусе жилой застройки пригорода областного центра.

Но эксперты по общению с неприглашенной общественностью озвучили для общественности следующие очень интересные предложения:

1. Организовать постпроектный контроль и мониторинг экологической ситуации с обязательным участием общественности;

2. Рекомендовать провести независимый экологический аудит признанным международным лидером в этой области ERM;

3.Опубликовать резюме нетехнического характера, доступного для общественности, об оборудовании, установленном на ООО «АйПауэр», планируемом объеме выбросов;

4.Провести сравнение проектных решений и изменений объемов выбросов, по проекту поданном на государственную экологическую экспертизу, до корректировок и после.

Неприглашенная общественность с любопытством изучила и прокомментировала эти предложения:

Мониторинг экологической ситуации по заводу ООО «АйПауэр»был в свое время широко разрекламирован еще на круглом столе у градоначальника Рогачука А.С. Был выбран исполнитель. Заключен договор по финансированию. Утверждена система оповещения. Ну и где этот мониторинг????

Второй вопрос – кто и как будет осуществлять постпроектный мониторинг? Широко известная в узких кругах Брестская лаборатория аналитического контроля? Лаборатория брестской санслужбы? Кто из общественности поверит, особенно после того, как был государственными органами контроля и надзора был оргнизован контроль выбросов странных химических выбросов белого и черного цвета от производственных участков при работе завода в мае-июне 2019 года, в их идеальные отчеты про то, что свинец не обнаружен. Или город и общественные экологические организации привлекут к данной работе действительно независимые сертифицированные лаборатории? Было бы неплохо, чтобы это были лаборатории европейского уровня.

Независимый экологический аудит будет организован, видимо, с учетом рекомендации крупного российского эксперта прошлого круглого стола оценить воздействие аккумуляторного завода на окружающую среду и население после пуска завода в рамках эксперимента над жителями города Бреста по воздействию отравляющего вещества в условиях, максимально приближенных к боевым. Общественность просит широко оповестить ее о начале проведения эксперимента и проведения аудита, чтобы успеть покинуть Брест до его начала.

Общественности, которой предложено изучить резюме нетехнического характера об оборудовании, установленном на ООО «АйПауэр» и планируемом объеме выбросов, видимо планируется, учитывая ключевое слово «нетехнического», представить для оценки достаточности экологической безопасности свинцового производства, повествовательный документ в стиле литературного эссе, не содержащий ни одной технической характеристики. Зачем возбуждать общество размерами выбросов 3 кг свинца в год, или 29 кг в год, если эти технические параметры можно заменить на простое предложение – ожидаются выбросы отдельных компонентов в нормируемых значениях.

Общественность также предлагает, учитывая рекомендации экспертов круглого стола, провести сравнение проектных решений и изменений объемов выбросов, по проекту поданном на государственную экологическую экспертизу, до корректировок и после только на основании документа, который называется ОТЧЕТ по ОЦЕНКЕ воздействия на окружающую среду (ОВОС), и который разрабатывался по первоначальному варианту проекта, до корректировки, и должен быть разработан по новому варианту проекта. При отсутствии такого всеобъемлющего документа все сравнения – это просто фикция.

И еще общественность просит учесть, что мнение активных противников аккумуляторного завода, которое признается всеми крайне важным, заключается в том, что аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» на территории пригорода Бреста ни в каком виде быть не должно. стола. Это единственное решение выхода из конфликтной ситуации.

При решении о размещении данного завода в других жилых районах республики общественность Бреста готова широко поделиться всей информацией относительно преступности превращения Республики Беоарусь в зону токсичных производств, закрываемых в других цивилизованных странах мира.