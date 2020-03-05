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Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

05.03.2020 07:36 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Сегодня в стартовом поединке нового футбольного сезона на поле ФК "Минск" чемпионы страны победили обладателя Кубка солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Встреча началась без разведки, и уже на 3-й минуте брестчане вышли вперед. Александр Нойок мощно пробил штрафной удар, мяч попал в перекладину ворот экс-динамовца Александра Гутора, после чего Габи Кики открыл счет. Пропустив мяч, подопечные Юрия Вернидуба провели несколько острых атак, но не смогли забить ответный гол. На исходе получаса игры брестчане провели второй мяч - после паса Артема Милевского результат удвоил Павел Савицкий.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Во второй половине матча солигорские футболисты продолжали атаковать и на 49-й минуте получили численное преимущество, когда после второго предупреждения с поля был удален Артем Милевский. До конца встречи "Шахтер" владел инициативой, но так и не смог отыграться, уступив в своем третьем поединке за Суперкубок. До этого, в 2015 и 2016 годах, горняки проигрывали БАТЭ.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Чаще всех Суперкубок завоевывал борисовский БАТЭ, у которого семь побед, в активе брестского "Динамо" стало три трофея, один раз приз завоевали футболисты "Гомеля".

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Футболисты брестского "Динамо" победили "Шахтер" и в третий раз завоевали Суперкубок Беларуси

Фото Сергея Шелега

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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  Футболисты брестского "Динамо" в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня в стартовом поединке нового...
 
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