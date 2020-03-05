Александр Турчин: «Взаимодействие Минской области с Таджикистаном должно идти по нарастающей»

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Александр Турчин отметил, что в целом доволен сотрудничеством с Таджикистаном. При этом главу центрального региона интересует выход через созданные в последующем совместные предприятия на рынок Афганистана.

– Было бы интересно пообщаться с представителями вашего бизнеса, которые занимаются торговлей с Афганистаном. Хотелось бы узким кругом собраться и поговорить о том, как начать сотрудничество и работать с этой страной, чтобы наши субъекты хозяйствования понимали рынок и цены Афганистана. Тогда мы могли бы локализовать производство в Таджикистане и двигаться в сторону Афганистана, – сказал Александр Турчин.

– Уверен, нам удастся реализовать этот проект. У нас хорошие отношения с Афганистаном, мы друг друга слышим и понимаем, – заверил Махмадшариф Хакдод.

Также Посол пригасил делегацию Минской области принять участие в праздновании Навруза, который отмечается 21 марта. Этот праздник в Таджикистане пользуется такой же всенародной любовью, как и Новый год у нас. Массовые гуляния по случаю Навруза организуются практически во всех городах Таджикистана. В рамках празднования Нарвуза впервые состоится День картофеля. Также запланировано проведение международного бизнес-форума, в котором примут участие и представители Минской области.

– Конечно, наша делегация с удовольствием посетит Таджикистан. В целом хочу отметить, что мы предпримем все усилия, чтобы наше региональное сотрудничество развивалось, – подчеркнул Александр Турчин.

Махмадшариф Хакдод напомнил, что в январе прошлого года с руководством Минской области был подписан договор о создании в Душанбе совместного предприятия по производству молочной продукции «ВАТАН». Финансирование проекта осуществляется с участием кредитных средств Международной финансовой корпорации. Планируется, что он будет реализован по белорусским технологиям. В рамках проекта белорусская сторона будет поставлять для совместного предприятия молочное сырье, а также для сети дистрибьюторов таджикского партнера готовую молочную продукцию из Беларуси. Основная цель – обеспечение внутреннего рынка Таджикистана с перспективой выхода на рынки сопредельных стран.

– Сейчас идет подготовка кадров для работы на нашем совместном предприятии, – отметил Посол. – Нам интересен опыт Беларуси во всех отношениях: это и сельское хозяйство, и промышленность, и работа со специалистами. Наш народ схож во многих чертах с белорусами. Вы трудолюбивые и не боитесь сложностей.

В завершение встречи Александр Турчин отметил, что такой формат общения и визиты в регионы придают импульс двусторонним отношениям.

Справочно. Между Минской областью и Таджикистаном налажено межрегиональное сотрудничество. Так, с Согдийской областью действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Стороны активно поддерживают двусторонние связи. В конце января посол Таджикистана провел встречу с первым заместителем председателя Минского облисполкома Игорем Макаром. Они обсудили итоги двустороннего сотрудничества за 2019 год и обозначили планы на 2020-ый.

Несколькими месяцами ранее состоялся визит в Минскую область делегации Согдийской области, а летом агрокомбинат «Дзержинский» посетил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Предприятия Минщины приняли активное участие в международной торговой ярмарке «Сугд – 2019». Также делегация центрального региона провела переговоры с представителями органов государственной власти в городах Душанбе и Худжанд.

Товарооборот Минской области с Республикой Таджикистан в 2019 году составил 6,2 млн долларов США, при этом экспорт – более 6 млн долларов, импорт – 119 тыс. долларов.

Минская область в Таджикистан отправляла сахар, журналы, бухгалтерские книги, календари и продукты переработки нефти. Импортировались хлопок, сухофрукты, смеси орехов.

Экспорт услуг в Республику Таджикистан составил 822,6 тыс. долларов США, в том числе транспортных услуг – 738,9 тыс. долларов.

Прямые иностранные инвестиции были привлечены за счет деятельности предприятия «Бахром-фрутс».