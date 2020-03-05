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Лукашенко встретился с Засем. О чем говорили?

05.03.2020 14:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При приверженности интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, Беларусь будет следовать своим интересам.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем 5 марта в Минске.

Глава государства подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Сегодня они совпадают с интересами стран-соседей и особенно членов организации.

«Да и не очень-то противоречат интересам Украины - нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно, - сказал Лукашенко. - Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться»

Президент поинтересовался повесткой саммита ОДКБ, который будет проходить в России. Он отметил, что Беларусь выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками.

Лукашенко предложил также помощь в кадровых вопросах секретариата. Если она понадобится, то будет разговор об этом с Владимиром Путиным. «Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и Организация Договора о коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время», - отметил Лукашенко. 

Станислав Зась рассказал, что скучает по Беларуси. «Говорю откровенно: тянет в Минск. Еще не свыкся с этими реалиями», - признался Генеральный секретарь. 

 
Теги: Минск
 
 
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При приверженности интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, Беларусь будет следовать своим интересам.
 
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