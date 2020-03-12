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Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

12.03.2020 12:36 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.

"Меня прежде всего волнует главный вопрос - управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, - сказал глава государства. - Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы".

Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки. "Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения", - уверен белорусский лидер.

Он в целом поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось "оседлать" ту сферу, которой он сейчас руководит.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на вопрос цены при импорте медоборудования и лекарств.

"Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего ценообразование, поставки", - напомнил Президент.

Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований

Он отметил, что ранее часть лекарств и медоборудования импортировались по несколько завышенным ценам. "Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп. Конкуренция - дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько получилось?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства также поинтересовался, возможно, имеющимися проблемами и спросил, нужно ли вмешательство с его стороны.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для паники в стране по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 нет никаких оснований, передает корреспондент...
 
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